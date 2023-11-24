«Это манипуляция!»: российский военкор набросился на Скабееву 24.11.2023, 12:57

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Пропагандистку публично обвинили во лжи о ситуации на фронте.

В рядах кремлевских пропагандистов назревает конфликт из-за лжи о положении российской армии на фронте.

Российский Z-военкор Живов обвинил пропагандистку Ольгу Скабееву о распространении лжи и неоправданного оптимизма по поводу того, что происходит с ВС РФ на украинских фронтах.

Гневный пост он опубликовал на своем канале в Telegram утром 24 ноября, передает dialog.ua.

Живова разозлил рассказ Скабеевой о том, что ВСУ якобы разочарованы качеством западных кассетных боеприпасов, а у армии РФ появились некие чудо-снаряды «РБК500», которые приведут к перелому в войне. «Это ложь», - заверил он.

Так, со слов Живова, ВСУ успешно и очень активно применяют «кассеты» для ликвидации живой силы российской армии.

А вот массового применения РБК500 россиянами не замечено. Зафиксирован всего один факт использования данных снарядов, который переломом назвать нельзя даже с большой натяжкой.

«Выдавать разовое применение кассетной авиабомбы за перелом в военной кампании - это манипуляция. Противник своими кассетными боеприпасами много добился. От ударов кассет погибли двое лично мне знакомых военнослужащих, каждый из которых был большим специалистом в своем деле. Только вчера слушал рассказ о том, как разведка «сходила в ту посадку» этим летом, и не дошла до нее. Две кассеты все решили… Они (ВСУ - ред.) своих целей во многом добились. А вот как будут работать наши, пока вопрос», - рассказал Z-военкор.

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