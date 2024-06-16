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Под Лунинцом загорелся автобус с десятками пассажиров

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  • 16.06.2024, 12:33
  • 1,986
Под Лунинцом загорелся автобус с десятками пассажиров

Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Недалеко от города Лунинец Брестской области на трассе загорелся пассажирский автобус. Инцидент попал на камеру видеорегистратора, установленного в одной из проезжавших мимо машин.

Запись в интернет утром 16 июня выложили подписчики Telegram-канала Брестской областной администрации «#1регион». Когда именно произошёл инцидент и что стало его причиной, не уточняется. Информации от правоохранительных органов, МЧС или ГАИ по этому поводу пока также не поступало.

На видео видно, что огнём охвачена вся задняя часть салона пассажирского автобуса, а сами пассажиры покинули автобус и столпились на обочине, отойдя от охваченного огнём транспорта на безопасное расстояние.

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