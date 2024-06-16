Назван рецепт любимого блюда Василя Быкова 2 16.06.2024, 12:17

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На малой родине писатель нарушал свою городскую традицию.

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки, что на Витебщине. Позже, будучи известным писателем, он время от времени посещал родную деревню. «Будзьма» рассказывает, как проводил время и чем любил полакомиться творец на деревне, и готовим вместе любимое блюдо писателя.

Приезжал на день-два, любил ходить на озеро

Антонина Быкова — жена младшего из братьев-Быковых Николая в 2013 году в одном из интервью вспоминала, как Василь Быков проводил свое время, когда ему удавалось на пару дней приехать в родную деревню Бычки, что на Витебщине.

Писатель всегда привозил подарки, племянникам — игрушки. Чуть ли не постоянным ритуалом для него была прогулка к местному озеру. Но задерживался на малой родине писатель недолго, как отмечает Антонина Быкова: «Ночевал в основном в нашем доме. Никогда в Бычках не задерживался. День-два побудет и уезжает. У него всегда не хватало времени».

Родственница Василя Быкова отмечала, что когда литератор был в Минске, всегда посылал письмо в адрес деревенского магазина, где и работала Антонина: «Пишите мне до востребования, я уже в Минске». Она отмечала, что жила семья Быковых небогато и Василь в основном приезжал в Бычки общественным транспортом: «Первая жена была учительницей, и не ахти какую зарплату получала. А Василь всегда в разъездах. У него деньги расходились. Машины долго не имел. Все автобусом к нам приезжал. Когда из Гродно в Минск переехал, тогда уже у него появились «Жигули»».

Обычно писатель приезжал летом, когда в деревне много работы. Когда в 1984 году Быкову присвоили звание Герой социалистического труда, он с писателями приезжал в школу в Кубличе, что в километрах трех-четырех от Бычков. Местное руководство по такому поводу предложило организовать банкет, но Быков отказался: ««Нет, хочу побыть в кругу родных». Мы все тогда собрались вместе. Василь много не пил — рюмочку-две. Но я его ни разу в жизни таким не видела, как в тот раз! Он всякую всячину рассказывал, такие анекдоты! И в таком настроении был! А обычно у него так получалось: в нескольких словах расспросит и телевизор смотрит или газету читает», — делилась воспоминаниями Антонина.

Клецки, большой драник и омлет из печи

Антонина вспоминает, что Василь Быков утром в городе никогда не завтракал, исключительно пил кофе. А в Бычках всегда нарушал эту традицию: «Омлет на шкварках — его любимое блюдо,— вспоминает родственница писателя. — Еще клецки любил. В общем, нравилась ему деревенская еда, приготовленная в печи. Часто повторял: «То ли дело — печь, не дурак ее придумал. Все в ней вкусное!».

Антонина вспоминает, что при жизни матери Василь особо не привозил гостей. А однажды привез в гости аж восемь писателей: «Пришел ко мне: «Покормишь нас?» — «Конечно». В деревне по-другому никак. Да и лето на дворе: свои огурцы, помидоры. К тому же и шкварка была, и корова доилась», — рассказывала родственница Василя Быкова.

Антонина Александровна вспоминала, что писатель любил полакомиться и большим драником. Уже потом, после смерти Быкова, родственница угощала таким драником и омлетом на шкварках из печи иностранных туристов, посещавших дом-музей в Бычках.

Как приготовить омлет, который любил Быков?

Готовить блюдо очень просто и быстро. Омлет получается очень калорийный, наверное поэтому Василь Быков и позволял себе такой завтрак только в деревне.

Сало лучше выбирать не слишком жирное, с мягкой кожицей и мясными прослойками. Также понадобятся яйца, стакан молока, соль и перец по вкусу. При желании можно добавить лука и зелени.

Сначала нарезанное произвольно свиное сало обжаривается на сухой сковороде до золотистого цвета. В это время оно выделяет много жира, на котором потом и готовится блюдо.

К салу добавить нарезанный лук и довести также до золотистого цвета.

Яйца разбить в подходящую емкость и с помощью вилки взбить их до состояния однородной жидкости, добавив соль и перец по вкусу.

Добавить молока, еще раз хорошо взбить и вылить на сковороду.

Поставить в печь, духовой шкаф или готовить на плите под крышкой на небольшой температуре около 7 минут. Когда испарится жидкость, омлет взойдет и будет готов.

При подаче блюдо можно посыпать покрошенной зеленью.

Вам понадобится:

Сало свиное — 100 грамм

Молоко — 50 миллилитров

Яйцо куриное — 3 штуки

Лук — 50 грамм

Соль, перец, зелень — по вкусу