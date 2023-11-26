«Лукашенко, надо бить и плакать не давать» 2 26.11.2023, 9:52

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Алексей «Дэн» Ковальчук

Боец Полка Калиновского рассказал, что бы сделал с диктатором.

Боец Полка Калиновского Алексей «Дэн» Ковальчук, прошедший Бучу и Бахмут, в новом выпуске «Жизнь-малина» среди прочего рассказал, смог бы застрелить Лукашенко.

Алексей Ковальчук признается, что от ликвидации диктатора всем бы стало легче:

«Иногда он смешной. <…> Но на самом деле он такой хитрый и очень жесткий дед. Невозможно гнуть десять миллионов человек почти тридцать лет, не будучи при этом не просто жестоким, а очень безжалостным и очень суровым человеком. Таких, как Лукашенко, надо «бить и плакать не давать», как мне в детстве говорили.

Я не могу сказать, что желаю ему смерти. Я уже говорил, что убивать людей — плохо. Но, к сожалению, есть такая работа и ее должен кто-то делать. Если бы кто-то эту работу сделал, было бы всем лучше и легче».

На вопрос о том, что сделал бы, если бы ему предложили такую работу, Ковальчук ответил:

«Я никогда в жизни не воевал с невооруженными людьми. Во время боя это происходит естественным образом. Я не хотел бы ликвидировать человека без оружия, который конкретно мне не создает никакой угрозы.

Одно дело быть военным, а другое — быть карателем. Карателем я бы не смог быть. Но, если бы он прятался с калашом в окопе, я бы с ним с удовольствием пострелялся. Если бы я знал, что в этом окопе сидит Лукашенко, я бы в этот окоп бежал так, что меня бы держали капец как».

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