«Путин умер, я это точно знаю» 6 26.11.2023, 12:18

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Оля Полякова

Известная украинка привела доказательства.

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что в последнее время с ней происходят «магические вещи»: она может предсказывать будущее.

Таким откровением исполнительница поделилась в интервью теле- и радиоведущему Славе Демину, а также сообщила о «смерти Путина» и заявила, что война в Украине завершится весной 2024 года.

По словам Поляковой, пророческие способности появились у нее после того, как она начала петь об украинских корнях. Эти песни магическим образом связали ее со своим родом.

«В последнее время происходят очень магические вещи со мной: я могу предсказывать будущее», - заверила собеседница.

Чтобы не быть голословной, певица привела доказательства. Во время недавнего матча Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Барселоной» еще на первых минутах поединка она предсказала, что донецкая команда выиграет 1:0. В итоге встреча завершилась именно с таким счетом.

«По поводу войны хочу вам сказать, что Путин умер. Это я точно знаю, я чувствую такие вещи. Нет его в живых. Война тоже закончится, они (Россия - ред.) просто уйдут», - сказала певица.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о сроках завершения войны, исполнительница заявила, что это произойдет ближайшей весной.

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