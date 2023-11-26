Пашинян «продинамил» Лукашенко, а Токаев его отлупил Александр Класковский, «ВотТак»

26.11.2023, 13:34

4,526

Касым-Жомарт Токаев

Еще один постсоветский проект Москвы коллапсирует.

Белорусские государственные СМИ об этом, конечно, умолчали. Но вот пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева аккуратно воспроизвела его отповедь Александру Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Токаев четко дал понять, что его достала надрывная антизападная риторика белорусского правителя, которой тот тщетно пытается сплотить членов этой рыхлой организации.

Прошедшая 23 ноября сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ вообще оказалась провальной для Беларуси на финише года председательства страны в этой структуре. Как ни пытался хозяин мероприятия изобразить обратное — будто ОДКБ цветет и пахнет.

Решения минского саммита повисли в воздухе

Самое пикантное состоит в том, что решения минского саммита (а подписали на нем аж 15 документов) повисли в воздухе. Они фактически не имеют юридической силы, поскольку не было кворума.

Ст. 12 Устава ОДКБ гласит, что решения ее органов принимаются консенсусом, а «решение в ограниченном формате может быть принято, если ни одно из государств-членов не возразит против такого решения».

Когда писали устав этой структуры, задуманной Кремлем как этакое «антиНАТО», аналог Варшавского договора, кто мог подумать, что какое-либо государство-член восстанет против Москвы?

А вот случилось же. Армения, обиженная за то, что ее не поддержали в конфликте с Азербайджаном, целиком проигнорировала мероприятие и, по сути, самоустранилась от участия в организации. Теперь генсеку ОДКБ Имангали Тасмагамбетову нужно лететь в Ереван и уговаривать, чтобы там утвердили решения саммита. А если не захотят?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перипетии минского мероприятия, вынужден лишь осторожно предполагать: «Мы надеемся, что Армения не меняет вектор своей внешней политики, Армения остается нашим союзником…» А помощник президента РФ Юрий Ушаков рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетит в декабре на саммиты СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Вдумайтесь, какое это унижение для великодержавной Москвы — гадать, соизволит ли руководитель «какой-то там крохотной» Армении принять приглашение от российского царя. Дожили!

Это еще один штрих к картине того, как империя понемногу слабеет, утрачивает влияние на постсоветском пространстве. И прежде безропотные союзники начинают открыто динамить Москву.

Ереван испортил всю обедню белорусскому правителю

Лукашенко между тем очень хотелось, чтобы этот саммит в Минске, венчавший председательство Беларуси в организации, прошел красиво. Накануне он уламывал Пашиняна не капризничать, хорошо подумать и прилететь. Но упрямый армянский премьер был непреклонен. Короче, испортил всю обедню.

Перед саммитом пресс-секретарь Лукашенко сообщила СМИ, что тот «спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении» приехать на сессию СКБ ОДКБ. Прямо как в известной фразе: «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

Все «спокойствие» Лукашенко проявилось на самом саммите. Хозяин встречи обрушился на «прогульщика» Пашиняна абсолютно недипломатично, назвал его поведение провокационным. Прозвучало: «Проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин».

Ничего себе без причин! Армения потеряла Карабах, за который сражалась много лет, произошел массовый исход оттуда этнических армян, Азербайджан, за спиной которого маячит Турция, взял желаемое силой — а ОДКБ, призванная защищать своих членов (и прежде всего — доминирующая в этой структуре Москва), в катастрофической для Еревана ситуации практически самоустранилась, не пришла на помощь. Так видят ситуацию в Армении.

Там не решаются хлопнуть дверью организации, но очевидно, что намерены фактически заморозить свое участие в ней. Взят курс на сближение с Европой, Западом. При этом Пашинян дипломатично каламбурит в том духе, что это ОДКБ уходит из Армении, а не наоборот.

Да, и еще один пикантный момент: недавно армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) — того самого, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Песков заранее назвал этот шаг Армении «чрезвычайно враждебным». Да уж, теперь, даже если представить, что Ереван будет впредь проводить какие-то мероприятия в постсоветских интеграционных форматах, российскому президенту выбираться туда станет так же стремно, как минувшим летом на саммит БРИКС в ЮАР.

Единственным верным союзником Путина остается Лукашенко. Тот, впрочем, тоже сам себе на уме, но их судьбы накрепко связала агрессия против Украины (в Киеве хорошо помнят, откуда поначалу затевался блицкриг).

И еще сильнее может связать выдача ордера МУС на арест Лукашенко, чего усиленно добивается белорусская оппозиция, упирающая на соучастие его режима в вывозе украинских детей.

Еще один постсоветский проект Москвы коллапсирует

Лукашенко с самого начала топил за то, чтобы государства ОДКБ поддержали агрессию Кремля против Украины, выступили «единым фронтом», помогли преодолеть удар санкций. Фактически он выступал рупором Путина, которому было неловко лично просить поддержки у руководителей бывших «национальных окраин».

В мае 2022 года на саммите ОДКБ в Москве Лукашенко возмутился тем, что «с молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций». В ноябре прошлого года уже на саммите в Ереване правитель Беларуси стращал других членов организации: «Если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место».

Но те встречали эти тирады гробовым молчанием. С подтекстом: это ваши проблемы, мы тут при чем? Не нужно было заваривать всю эту кашу против Украины и НАТО. Максимум, чем партнеры поддержали Минск и Москву (понятно, не без выгоды для себя) — это серый импорт в условиях западных санкций. И то осторожненько, чтобы самим на санкции не нарваться. А влезать в безумную политическую и тем более военную конфронтацию с Западом — с какой стати, что мы с ним не поделили?

На минском же саммите Токаев не выдержал и де-факто дал отлуп Лукашенко, вновь оседлавшему конька антизападной риторики, принявшемуся разоблачать «так называемый управляемый хаос, муть — то, чего желают Соединенные Штаты и Запад». Это они-де ведут мир к глобальной катастрофе.

Так вот, казахстанский президент заявил, что «нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств — участников ОДКБ». По словам Токаева, «частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика организации должна быть жесткой, но предельно корректной…»

Стоит добавить, что сейчас председательство в ОДКБ переходит от Беларуси именно к Казахстану. Так что простор для зажигательных речей на подобных мероприятиях у белорусского вождя сужается. Да и в принципе уже коню понятно, что никакого «единого фронта» против Украины и Запада в ОДКБ не получится. Да и вообще это «антиНАТО» понемногу разваливается, так и не состоявшись. Армения взяла курс на Европу, Центральная Азия тихо отползает к Китаю, притом что и с Западом предпочитает развивать прагматичные отношения.

Охотников впрягаться за империю, как видим, даже в ОДКБ нет. Еще один постсоветский проект Москвы коллапсирует.

Александр Класковский, «ВотТак»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу