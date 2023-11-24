Токаев жестко раскритиковал выступление Лукашенко на сессии ОДКБ 4 24.11.2023, 10:31

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Президент Казахстана усомнился в адекватности панических заявлений узурпатора.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, раскритиковал частые заявления стран — членов организации о растущих угрозах. Текст его речи опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции.

— Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств — участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся, — отметил президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что «подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию».

— Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников, — подчеркнул лидер Казахстана.

Напомним, длинную тираду «современным вызовам и угрозам» на сессии ОДКБ, которая прошла 23 ноября в Минске, посвятил Александр Лукашенко. В своем выступлении он заявил, что «нас уже закрутил вихрь смены эпох».

— Современные вызовы и угрозы носят глобальный характер. Более того, они сплетают наши национальные интересы в один узел, — сказал Лукашенко и перешел к «магистральной теме» своих выступлений — «смене эпох», которая, по его мнению, закрутила весь мир, разрушает «однополярную западноцентричную модель».

Лукашенко выразил уверенность, что этот «драматичный переход» связан с тем, что «западные политики не хотят уступать своих позиций».

— Международное право работает исключительно для избранных. На фоне одиозной воинственной риторики отдельных политиков и полной утраты взаимного доверия идет целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. Пожар региональных конфликтов, с применением в том числе новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны, — заявил Лукашенко.

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