Литовские спецслужбы: Деятельность лукашенковского КГБ в стране достигла исторических высот

Литовские спецслужбы: Деятельность лукашенковского КГБ в стране достигла исторических высот2
- 27.11.2023, 9:40
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Такой интенсивности не было никогда.
В спецслужбах Литвы считают, что КГБ Беларуси усилил свою деятельность в их стране. Об этом заявил глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис, пишет BNS.
«Мы видим активизацию деятельности КГБ Беларуси, которая фактически достигла исторических высот, такой интенсивной она не была никогда», — заявил Яунишкис.
По его словам, деятельность некоторых белорусов в Литве вызывает определенные вопросы.
Также он отметил увеличение распространения российской пропаганды в Литве.
По словам главы Департамента государственной безопасности Литвы, у него нет сведений о том, что службы недружественных стран пытаются завербовать государственных чиновников, политиков. Но если такие попытки будут, литовские спецслужбы будут выявлять и предотвращать угрозы.