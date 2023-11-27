Литовские спецслужбы: Деятельность лукашенковского КГБ в стране достигла исторических высот 2 27.11.2023, 9:40

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Такой интенсивности не было никогда.

В спецслужбах Литвы считают, что КГБ Беларуси усилил свою деятельность в их стране. Об этом заявил глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис, пишет BNS.

«Мы видим активизацию деятельности КГБ Беларуси, которая фактически достигла исторических высот, такой интенсивной она не была никогда», — заявил Яунишкис.

По его словам, деятельность некоторых белорусов в Литве вызывает определенные вопросы.

Также он отметил увеличение распространения российской пропаганды в Литве.

По словам главы Департамента государственной безопасности Литвы, у него нет сведений о том, что службы недружественных стран пытаются завербовать государственных чиновников, политиков. Но если такие попытки будут, литовские спецслужбы будут выявлять и предотвращать угрозы.

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