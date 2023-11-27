Китай снимет с России семь шкур 2 Анатолий Несмиян

27.11.2023, 16:28

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Си не упустит такую волшебную возможность.

Ситуация, в которую Кремль загнал страну и экономику, просто подарок нашим китайским партнерам. Они безо всякого стеснения пользуются ею от всей души. В этом смысле за китайцев можно быть совершенно спокойны - пока у них есть шанс спустить с России семь шкур, они не будут упускать такую волшебную возможность.

При этом Сила Сибири-2 чрезвычайно важна для Газпрома. Во-первых, ему нужно куда-то забросить как можно больше оставшихся денег. Будет это востребовано или нет - с этим станут разбираться потом, сейчас на кону строительство и много-много миллиардов, которые будут выплачены нужным подрядчикам.

Во-вторых, газ с северных месторождений и правда, нужно куда-то девать. Либо консервировать месторождения, так как параллельный СПГ проект, похоже, так и не будет реализован - американцы без обиняков заявили, что сделают все возможное, чтобы он так и не состоялся. Ну, а после Северных потоков сомневаться в их решимости не приходится.

Во всех случаях позиции Газпрома настолько уязвимы, а у Кремля так мало инструментов, чтобы продавить хоть сколько-нибудь выгодную сделку, что соглашаться придется. Трубу тянуть за свои деньги, давать скидку на газ, а еще, скорее всего (аппетит-то приходит во время еды) китайцы еще и отсрочку на год-два по платежам истребуют. Как еще одни партнеры - турки. Да и платить китайцы, возможно, предложат не враждебными долларами, а правильными юанями.

Анатолий Несмиян, Telegram

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