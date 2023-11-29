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HIMARS уничтожил командно-штабную машину РФ

  • 29.11.2023, 14:53
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HIMARS уничтожил командно-штабную машину РФ

Удар навели бойцы украинского спецназа.

Бойцы сил спецопераций Украины (ССО) обнаружили и навели огонь HIMARS на российскую командно-штабную машину. Это произошло на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Операторы 73-го морского центра ССО в ходе разведывательных действий на южном направлении обнаружили командно-штабную машину противника. Россияне использовали ее для управления своими подразделениями.

Аэроразведчики скорректировали огонь украинской артиллерии на вражескую машину. Российскую командно-штабную машину уничтожила американская реактивная система залпового огня HIMARS.

«В результате точного удара враждебная КШМ не подлежит восстановлению, то есть уничтожена полностью», - отмечают бойцы ССО.

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