HIMARS уничтожил командно-штабную машину РФ
- 29.11.2023, 14:53
- 1,452
Удар навели бойцы украинского спецназа.
Бойцы сил спецопераций Украины (ССО) обнаружили и навели огонь HIMARS на российскую командно-штабную машину. Это произошло на юге Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
Операторы 73-го морского центра ССО в ходе разведывательных действий на южном направлении обнаружили командно-штабную машину противника. Россияне использовали ее для управления своими подразделениями.
Аэроразведчики скорректировали огонь украинской артиллерии на вражескую машину. Российскую командно-штабную машину уничтожила американская реактивная система залпового огня HIMARS.
«В результате точного удара враждебная КШМ не подлежит восстановлению, то есть уничтожена полностью», - отмечают бойцы ССО.