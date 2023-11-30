СБУ взорвала БАМ — стратегическую железную дорогу, соединяющую Россию с Китаем

СБУ взорвала БАМ — стратегическую железную дорогу, соединяющую Россию с Китаем24
- 30.11.2023, 12:18
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Единственный серьезный путь сообщения парализован.
Сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.
Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
Как рассказали изданию источники, сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.
«Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует, в том числе и для военных поставок, парализован», - сообщили собеседники.
Как отмечают источники издания, подрыв — очередная успешная спецоперация СБУ.
Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.
Справка
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - это железная дорога в азиатской части России. Длина 4234 км (трасса от Усть-Кута над р. Леной до Комсомольска-на-Амуре). Основная часть пути построена в 1974-84. Существует три ответвления к Транссибирской железной дороге.
Длина железной дороги - 4 234 км.
Северомууйский тоннеель имени В. А. Бессолова - это железнодорожный тоннель в Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали (на перегоне разъезд Итикит - станция Окусикан), открытый 5 декабря 2003 года.
По протяженности является самым длинным железнодорожным тоннелем в России - 15 343 метра.