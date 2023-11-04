Василий, ваша карта бита
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.11.2023, 9:57
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«Покусали» в ООН представителя России — почище выведенных им «боевых комаров».
С беспримерной наглостью поучает путинская миссия в ООН Израиль. Учитывая начатое Путиным и Лавровым 24 февраля, имело бы смысл вести себя скромнее. Но разве это для Василия Небензи?
«У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году» - заявил вчера Небензя.
И сегодня получил ответ от представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана: «Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить».
Слышать такое неприятно. Для людей, у кого есть стыд. Но поскольку Небензя - лицо, лишённые свойства стыдиться, то ему сказанное всё равно.
Но факт остаётся фактом. «Покусали» в ООН представителя великой геополитической «дипломатии» - Василия Небензю, почище выведенных им на свет «боевых комаров».
Телеграм-канал «СерпомПо»