Василий, ваша карта бита Телеграм-канал «СерпомПо»

4.11.2023, 9:57

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«Покусали» в ООН представителя России — почище выведенных им «боевых комаров».

С беспримерной наглостью поучает путинская миссия в ООН Израиль. Учитывая начатое Путиным и Лавровым 24 февраля, имело бы смысл вести себя скромнее. Но разве это для Василия Небензи?

«У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году» - заявил вчера Небензя.

И сегодня получил ответ от представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана: «Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить».

Слышать такое неприятно. Для людей, у кого есть стыд. Но поскольку Небензя - лицо, лишённые свойства стыдиться, то ему сказанное всё равно.

Но факт остаётся фактом. «Покусали» в ООН представителя великой геополитической «дипломатии» - Василия Небензю, почище выведенных им на свет «боевых комаров».

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