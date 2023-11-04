СМИ: Схватки силовиков и «башен» Кремля начались на самом высоком уровне 1 4.11.2023, 11:50

1,398

Идет борьба за передел контроля над медийным пространством.

Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ нашел подтверждение тому, что нынешние дела в РФ в отношении админов телеграм-каналов являются результатом схватки силовиков и «башен» Кремля на самом высоком уровне.

Как оказалось, с подачи директора «Ростеха» Василия Бровко дело в отношении гендиректора компании «Диджитал Софт» Антона Сафонова (которого связывают с каналами «Временное правительство» и «Небрехня») пытаются усиленно перенаправить на старшего партнера Сафонова по медийному бизнесу Федора Щербакова (второй соучредитель «Диджитал Софт»).

Щербаков бывший сотрудник администрации президента РФ, который сейчас занимает должность руководителя «Ленфильма».

Также он основатель и владелец холдинга 1MI, который управляет журналом «Нефть и капитал», интернет-изданием «Новые Известия», рядом региональных изданий и т.д.

По словам источника, следствие не скрывает, что намеренно доказать, будто Щербаков является конечным бенефициаром целой сетки крупных телеграм-каналов, в которую могут входить «Временное правительство» и «Небрехня».

В результате вопросы о Щербакове задаются на допросах почти всем фигурантам дела. Задаются не просто так, а, по мнению источника, по инициативе Василия Бровко, имеющего статус потерпевшего по данному делу.

Прекратятся ли эти вопросы и подобная атака после извинений, который принес канал «Временное правительство» Бровко и массе чиновников- узнаем в ближайшее время.

В любом случае, находящейся под стражей Сафонов свою вину, как и причастность к «Временному правительству», категорически отрицает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».