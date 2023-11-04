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Небензя забрал у России право на самооборону

  • Сергей Романов, planeta.press
  • 4.11.2023, 12:03
Небензя забрал у России право на самооборону

Косноязычность российской дипломатии уже стала притчей во языцах.

Василия Небензя обезоружил родную страну не только на дипломатическом, но и на военном фронте. Он просто лишил Россию права на самооборону. Посягал он, конечно, на Израиль, но косноязычность российской дипломатии уже стала притчей во языцах. Он еще на родную страну повесил пусть и заслуженное, но, все-таки, клеймо оккупанта. При этом оккупантом, ссылаясь на собственную интерпретацию соответствующей резолюции, Небензя назвал и Израиль.

Но вот полетят на Россию неизвестные беспилотники и ракеты. А самооборона, благодаря, в том числе, и словам Небензи, исключена.

В чем еще соль – Украина не террорист. Это отдельная суверенная страна, а не маргинальная группирока ХАМАС. А вот за Россией такой сомнительный статус постоянно признают все новые и новые субъекты международного права. Что характерно, в Кремле даже не стесняются контактов с террористами. То талибы в РФ заедут, то ХАМАС.

А разгребать все это теперь Москве и регионам. Особенно – приграничным с Украиной.

Более того, слова постпреда в ООН легитимизируют те российские силы, которые непосредственно воюют против Владимира Путина. Российская армия и провластные силовики и так не очень умело сопротивляются рейдам добровольцев. А заявления Небензи и вовсе лишило федералов такого права.

Также весь дипломатический корпус с просто бараньим упрямством продолжает портить отношения с Израилем. Как будто бы мало было заявлений Лаврова в духе «а вот Гитлер был евреем». Не говоря уже об акциях от простых россиян. Поиски евреев в турбине самолета, желание их выселения из национальных республик РФ – по стране прокатилась волна пещерного антисемитизма. И власти в Кремле этому всячески потворствуют, для вида делая лицо персонажа из когда-то популярного в РФ ситкома: «А кто это сделал?». Но не нужно думать, что в Иерусалиме дураки сидят. Конечо, власти Израиля пока заняты Сектором Газа. ЦАХАЛ выбьет оттуда террористов, которых так ретиво поддерживает Кремль. Но дальше Израиль займется ревизией своих отношений с Россией.

На Земле Обетованной запомнили каждый российский чих в пользу ХАМАС. Об этом недвусмысленно заявил лидер либерального крыла правящей в Израиле партии «Ликуд» Амир Вейтман. Для ясности понимания – Вейтман сделал жесткое заявление в эфире RT – международного рупора российской пропаганды.

Мы запомнили все ваши телодвижения, говорят в партии Биньямина Нетаньяху. Как только победим ХАМАС (в этом сомневаться не приходится – «когда», а не «если») – возьмемся за вас.

И Украина будет бороться с российскими террористами уже с помощью Израиля. Это уже не говоря уже о том, что враждовать с израильским народом и его спецслужбами — далеко не лучшая идея.

А раз Украина заручилась поддержкой Израиля — будьте готовы к новым неприятным сюрпризам. Тут вам и новые ракеты, и новые беспилотники, и ПВО. Новый виток изоляции, потеря надежного партнера. Усиление оси Иерусалим-Вашингтон.

Только не сопротивляйтесь. Хам и идиот Небензя отобрал такое право у России. А друзей Кремля из ХАМАСа никто по этому поводу и спрашивать не будет.

Сергей Романов, planeta.press

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