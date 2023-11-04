СБУ взялась за московского патриарха Гундяева 4.11.2023, 12:09

Ему сообщили о подозрении по трем статьям.

Главе РПЦ Владимиру Гундяеву сообщено о подозрении из-за содействия вооруженной агрессии Российской Федерации и отрицания военных преступлений террористов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно данным следствия, патриарх Кирилл входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-террориста и один из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Для распространения пропаганды преступник массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории России, а также представителей УПЦ МП в Украине.

«Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видео-комментариев», - добавляет СБУ.

Отмечается, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована «статья» о литургии, где Кирилл благословил командующего Росгвардии России на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 года на YouTube-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывал оккупацию Украины.

В частности преступник неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал войну против Украины и призывал верующих объединиться против нашей страны.

Гундяеву сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников;

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

«Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства», - добавляет СБУ.

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