Генерал Бен Ходжес: Я ошибся со сроками, но Украина все равно освободит Крым 2 4.11.2023, 18:42

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Украинцы уже начали вытеснять российский Черноморский флот из Севастополя.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес ранее прогнозировал, что ВСУ освободят Крым летом 2023 года. В интервью «Радио Свобода» он признал, что ошибся в расчетах, поскольку не ожидал, что США и Германия до сих пор не предоставят Украине дальнобойное вооружение, необходимое для освобождения Крымского полуострова. Несмотря на это, генерал-лейтенант в отставке считает, что Украина все равно освободит все свои территории от российской оккупации. По его мнению, это только вопрос времени.

– Вы достаточно оптимистично смотрели на перспективы украинского контрнаступления, но вы также признали, что этот оптимизм основывался на ожиданиях, что администрация США предоставит Украине больше помощи, чем это было на самом деле. Изменилась ли в этой связи ваша оценка перспектив Украины в войне?

– Вы очень мягко отметили, как я ошибался в своих расчетах. Я очень озадачен тем, что президент США и канцлер Германии отказываются предоставить Украине то, что нужно для освобождения Крыма. Я был уверен, что администрация США поймет, что нам нужно помочь Украине победить. А залог победы – это освобождение Крыма. Для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие.

И Соединенные Штаты, и Германия пока отказались осуществлять такие поставки. Я ошибался на этот счет. И поэтому украинцы сталкиваются с большим трудностями, чем я ожидал.

Но при этом следует иметь в виду, что украинцы все же начали вытеснять российский Черноморский флот из Севастополя на восток. Ведь происходят так называемые «многомерные операции», которые уничтожают радары и системы ПВО в Крыму и позволили нанести удар по средствам технического обеспечения и штабу Черноморского флота в Севастополе.

Несколько кораблей Черноморского флота России покинули Севастополь. И это показывает потенциал того, на что способны украинцы, если у них будет возможность нанести удар с дальней дистанции. И это показывает, к чему они могут вынудить россиян.

Конечно, я остаюсь оптимистом, но я ошибался, сколько это займет время.

– Считаете ли вы, что есть политическое решение не предоставлять Украине достаточную военную поддержку для освобождения Крыма? Это может быть потому, что по каким-то закрытым каналам связи руководство России говорит, что для них это «красная линия» и они, например, применят ядерное оружие?

– Я считаю, что есть политическое решение не оказывать такой поддержки. Я слышу разные оправдания, но все они неубедительны. Мне кажется, что есть две причины, и вы затронули одну из них.

Не то, чтобы россияне общались по каким-то закрытым каналам, но администрация США боится, что Россия может применить ядерное оружие, если будет выглядеть, что они скоро потеряют Крым.

Я считаю, что это беспочвенное беспокойство. Мы почему-то много говорим об опасности российской эскалации. Мы не говорили об опасности российской эскалации во время Холодной войны, даже во время Карибского кризиса. Тогда мы говорили очень решительно. И наши действия тоже были очень решительны. Поэтому я не понимаю, почему в этот раз столько волнений.

Они не знают, что делать с возможным развалом РФ. Я не выступаю за такой сценарий, но мы не должны бояться этого

Но я считаю, что часть проблемы также состоит в том, что есть хорошие, умные, трудолюбивые люди, которые не могут представить себе, что Россию можно победить.

В течение десятилетий они сосредотачивались на России как на великом государстве, и поэтому они не могут принять идею, что Россия может потерпеть крах. Или они верят, что, если это произойдет, это будет слишком большой катастрофой. Они не знают, что делать с возможным развалом РФ.

Я не выступаю за такой сценарий, но мы не должны бояться этого – мы должны планировать, что делать, если это произойдет. Конечно, будет проблема контроля над ядерным оружием, проблема беженцев. Есть разные аспекты того, что может произойти. И я считаю, что мы должны строить планы на подобный случай.

– То есть вы считаете, что Украина выиграет эту войну и полностью освободит свою территорию – даже при нынешнем уровне военных поставок? Даже если не будет увеличения поставок военной техники с Запада?

– Конечно, да. Разумеется, единственная надежда России состоит в том, что после выборов в следующем году будет новая американская администрация, которая будет более дружественной к России и будет меньше поддерживать Украину. И мы видим некоторые примеры от отдельных республиканцев в Конгрессе.

Мне очень трудно поверить и понять, как Республиканская партия, партия Рейгана может отказаться от полной поддержки Украины. Но до выборов еще много времени – больше года. Я думаю, что мы, в конце концов, примем правильные решения по поддержке, если нынешний президент, президент Байден сможет лучше объяснить американскому народу, почему это важно для нас, почему мы получаем пользу от успеха Украины.

И, конечно, происходящее в Израиле нельзя рассматривать изолированно. Это все связано. Иран, а не Китай, является важнейшим союзником России. Иран и Россия координируют свои действия. И кому наиболее выгодна поддержка Ираном нападения «Хамаса» на Израиль? Кремлю. Потому что это отвлекает от Украины, забирает ресурсы, которые нужны Украине.

Я думаю, что все это связано. И президент должен показать, что помощь Украине победить Россию, помощь Израилю уничтожить «Хамас», требование к Израилю защитить палестинцев, четкий сигнал Тегерану – все это вместе также посылает очень четкий сигнал Китаю о том, что у Соединенных Штатов и наших союзников есть ресурсы и способность сделать все это и, если нужно, победить Китай. Все это связано.

– Считаете ли вы, что Россия связана с нападением Хамаса на Израиль 7 октября?

– Однозначно, да. Не столько в смысле материальной поддержки, сколько в смысле координации с Ираном. Они сотрудничают давно. Выгоды для России настолько очевидны, а лидеры двух стран в последнее время так часто летают между Тегераном и Москвой, что невозможно поверить, что для России это стало неожиданностью.

Россия не осудила эту атаку. И, конечно, мы видели атаки в аэропорту Дагестана. Люди штурмовали аэропорт, полагая, что туда прибыли еврейские беженцы, и это выглядело как начало погрома. Россия не является другом Израиля.

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