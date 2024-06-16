В Беларуси подскочили цены на недвижимость 4 16.06.2024, 8:41

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Кто скупает квартиры?

На рынке недвижимости в Беларуси обозначилась интересная тенденция. Как показывает статистика, количество сделок растет — как и цены, пишет «Наша Ніва».

Что со спросом?

По итогам мая 2024 года средняя стоимость квадратного метра в столице выросла на 2,4% и составила 1520 долларов. Причем речь не о предложении, а о реальных сделках. Планка в полторы тысячи за метр была преодолена впервые с 2015 года.

Разбежка средней цены на квартиры по районам Минска выглядела так: от $1313 за квадрат в Заводском районе до $1604 в Центральном.

С начала года средняя стоимость квартир в Минске по фактическим сделкам увеличилась на 8%.

Тенденция роста имеет все шансы сохраниться, так как май 2024 года стал рекордным по количеству сделок. Правда, не в абсолютных показателях, а в сравнении с тем же месяцем в прошлые годы. В целом же из-за большого количества выходных майские объемы продаж были чуть меньше, чем мартовские и апрельские.

По наблюдениям риелторов, около 20% продаж квартир в Минске приходится на жителей регионов.

Ситуация в областных центрах

Но цены на недвижимость растут не только в столице. Квартиры дорожают и в областных центрах.

Средняя стоимость жилья в Бресте, который является самым дорогим областным центром, продолжает расти. По состоянию на 1 июня она составила $936 за метр. Месяцем ранее было $925. С начала года цены на квартиры в Бресте выросли на 7,2%.

В Гродно, который занимает второе место по дороговизне недвижимости среди областных центров, цены также растут.

По состоянию на 1 июня метр в Гродно в среднем стоил $824. Месяцем ранее было $819. С начала года квартиры в Гродно подорожали на 3,8%.

Как и в случаях со столицей, значительную долю покупателей недвижимости в Гродно и Бресте составляют жители регионов.

Другие областные центры также показывают рост цен на квартиры.

Могилев — плюс 4,2% с начала года ($801 за м² на 1 июня).

Гомель — плюс 7,3% с начала года ($796 за м² на 1 июня).

Аутсайдером среди областных центров является Витебск, там не только самые низкие цены за квадрат, но и самый скромный рост цен. С начала года недвижимость в Витебске подорожала лишь на 0,5% и достигла $743 за м².

Кто скупает квартиры?

Люди, знакомые с ситуацией на рынке недвижимости, отмечают, что помимо регионалов, которые зачастую приобретают недвижимость в крупных городах для детей, немалую долю составляют белорусы, работающие за рубежом.

Большинство из них, по наблюдениям продавцов, работает в Европе дальнобойщиками.

Среди причин, влияющих на рост цен на недвижимость, экономисты выделяют снижение процентных ставок по кредитам на покупку недвижимости. А также снижение ставок по валютным вкладам. Часть людей просто «бетонирует» свои сбережения в том числе из-за низкого уровня доверия к банкам.

В меньшей степени на рост цен влияет спрос со стороны иностранцев, главным образом россиян. Продавцы недвижимости отмечают, что если интерес на недвижимость в Беларуси со стороны восточных соседей и подрос, то несущественно.