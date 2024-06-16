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Врачи назвали лучшую ягоду для укрепления сердца и костей

  • 16.06.2024, 13:26
  • 1,976
Врачи назвали лучшую ягоду для укрепления сердца и костей

И не только.

Виноград – это одна из самых полезных ягод в мире благодаря содержанию витаминов, антиоксидантов и минералов. Ягода полезна практически для всех систем нашего организма, способствует укреплению здоровья и иммунитета, пишет tsn.ua.

Какая польза винограда для здоровья человека

Снижает кровяное давление. Виноград – это мощный источник антиоксидантов, регулирующих кровяное давление, защищая сердечно-сосудистую систему от различных процессов воспаления. Также он способен снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

Укрепляет сердце, защищает от тромбоза. Употребление винограда увеличивает содержание в крови оксида азота, который не дает образовываться тромбам. Регулярное употребление ягоды также предупреждает риск сердечных приступов.

Омолаживает. Благодаря содержанию витаминов А, Е, К и природных масел, содержащихся в косточках, виноград делает кожу более эластичной и упругой, защищая от преждевременного старения.

Улучшает пищеварение. Виноград содержит в своем составе большое количество растворимой клетчатки, очищающей кишечник от шлаков и токсинов, мягко выводит их из организма. Виноград можно давать детям как слабительное средство.

Снимает напряжение. Виноград оказывает положительное влияние на работу центральной нервной системы. Он способен восстанавливать энергию, успокаивать и снимать напряжение. Это все благодаря содержанию витаминов группы В, А и С, а также минералам и фолиантам, положительно влияющим на нервные клетки.

Кому нельзя есть виноград

Ягоды не стоит есть в больших количествах:

Беременным женщинам после шестого месяца. В этот период еще неродившийся ребенок может получить риски развития аллергии на виноград, особенно красного цвета.

Виноград содержит много природных сахаров, поэтому нельзя злоупотреблять ягодами тем, кто болеет диабетом и имеет проблему ожирения.

Если есть проблемы с печенью – цирроз, язва или колиты, нужно воздержаться от употребления винограда.

Также не следует есть ягоды, если есть воспаление полости рта или другие проблемы с зубами.

Не следует сочетать виноград с такими продуктами: кисломолочными, алкоголем, минеральной водой, сырыми овощами и салатами, жареной, острой или жирной пищей. Возможны проблемы с желудком и кишечником.

Можно ли есть виноград с косточками: ответ врачей

Виноград лучше есть с косточками, но нужно делать это правильно. Необходимо тщательно их пережевывать, а не проглатывать, тогда можно получить от них максимальную пользу. К примеру:

виноградные косточки предотвращают развитие онкологии;

выводят шлаки и токсины из организма;

укрепляют сопротивляемость организма к вирусным и простудным заболеваниям;

нивелируют риск заболевания туберкулезом.

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