Defense Express: Поражение ВСУ российского корвета «Аскольд» стало уникальным в истории 3 7.11.2023, 11:14

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Атака была первой в своем роде в мировой практике.

Силы обороны Украины, нанеся 4 ноября удар по портовой и морской инфраструктуре завода «Залив» во временно оккупированном Крыму в Керчи, существенно повредили вражеский ракетный корвет «Аскольд». Эта атака стала уникальной в истории.

Об этом сообщает Defense Express.

Анализ кадров повреждений судна проекта 22800 «Каракурт», которые появились в открытом доступе, показывает, что россиянам теперь придется восстанавливать корабль буквально заново.

В публикации отмечается, что что корвет после ракетного удара с применением SCALP-EG получил «очень критичные повреждения очень важных элементов».

«И так Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота», - подчеркивают в профильном издании.

Дело в том, что «прилет» пришелся именно на центральную часть корпуса судна, где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет типа «Калибр» и/или П-800 «Оникс». Таким образом основная система вооружения корабля была уничтожена.

«Более того - судя по характеру внешних повреждений, скорее всего, россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике», - идет речь в публикации.

Также отмечается, что поскольку дизельные двигатели на корветах проекта «Каракурт» размещены в отсеке по центру корпуса - очень сомнительно, чтобы силовая установка судна сохранила функциональность.

Ракетный корвет «Аскольд» россияне планировали ввести в строй Черноморского флота в декабре текущего года. Вместо этого сейчас им, вероятно, придется объявить о намерении восстановить корабль.

«Но здесь врагу буквально придется «с нуля» восстанавливать свое плавсредство, поскольку с пораженными силовой установкой, бортовой аппаратурой управления и главной системой вооружения этот поврежденный корабль – просто набор металлолома», - говорится в публикации.

Напомним, 4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы. Тогда россияне заявляли о работе противовоздушной обороны.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу «Залив» в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель «Калибров».

Ранее в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю «Аскольд».