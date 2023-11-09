HIMARS в Скадовске достали кого-то важного 1 Иван Яковина

9.11.2023, 17:52

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Иван Яковина

Российским пропагандистам дали команду молчать.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удара HIMARS по гостинице в Скадовске. Развалины здания оцеплены сотрудниками полиции, на месте работают сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Рискну предположить, что ВСУ достали там кого-то действительно важного и высокопоставленного — генерала или даже нескольких. А поскольку это уже второй такой удар за последнее время (1 ноября ВСУ взорвали штаб группировки Днепр), то, вероятно, подозревают предательство.

Поэтому — дело от СК РФ и поэтому следователи ФСБ и прокуратуры.

Российские ТГ-каналы пока, в основном, молчат по поводу этой истории. Им явно дали команду закрыть рты, так как обычно после таких прилетов они хором требуют «призвать к ответу», «повысить бдительность» и т. п.

Один лишь Z-канал объявил, что в шикарной (по местным меркам) гостинице содержались «украинские военнопленные», но даже его собственная аудитория посоветовала ему не врать настолько уж топорно.

Подумал тут: вполне вероятно, что в Лотос мог переехать разбомбленный 1 ноября штаб Днепра — Скадовск находится как раз в зоне его ответственности.

Дальше уже чистая спекуляция: если я прав насчет штаба группировки, то в гостинице в момент удара теоретически мог находиться ее командующий — генерал ВДВ Михаил Теплинский, которого называют «лучшим генералом Путина». Если погиб он, то это очень серьезно.

Но пока надо набраться терпения. Думаю, через пару дней ситуация станет яснее.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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