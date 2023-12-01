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Подрыв основной железной дороги России и Китая: полковник ВСУ раскрыл последствия

  • 1.12.2023, 8:06
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Подрыв основной железной дороги России и Китая: полковник ВСУ раскрыл последствия

В исторической операции могла участвовать не только СБУ.

В ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, расположенной в Бурятии.

Успешную операцию могла провести СБУ, парализовав единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем.

Разрушение логистики врага таким путем очень помогает Украине, поскольку задерживает военные поставки для России.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Северная Корея недавно передала России 2 тысячи контейнеров с оружием.

Что известно о подрыве тоннеля

Взрыв произошел на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномуйском тоннеле имени Бессолова – это крупнейший железнодорожный тоннель в России протяженностью 15 километров, через который поставляются военные северокорейские и российские грузы.

«Это боеприпасы, которыми делятся Китай и Северная Корея с российской армией. Соответственно, они попадают к нам и убивают наших военных. Поэтому подрыв одной из основных ветвей – это заслуга Службы безопасности Украины», – подчеркнул военный эксперт.

Исполнителями могут быть партизаны, украинские агенты или армия «Свободной Бурятии». Поскольку республики, входящие в состав России, начинают понимать свою идентичность. Даже несколько полков воюют на стороне Украины, в частности из Ичкерии, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана и Бурятии. Также внутри страны-агрессора происходит формирование армий.

«Используя такие группы, Служба безопасности выполнила серьезную боевую задачу по пересечению логистических путей поставок военной продукции. А война на нашей территории – битва логистик», – заметил Свитан.

Уничтожение логистики в туннелях – лучший способ, поскольку восстановление требует много времени. А также позволяет помешать оккупантам быстро получать оружие из Китая.

Какое оружие КНДР могла передать России

Американская разведка установила, что российские корабли с августа 2023 регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила России около 2 тысяч контейнеров с оружием. Больше всего страна-агрессор нуждается –в стволах к артиллерии и самой артиллерии, поэтому вполне вероятно, что именно такое вооружение передает Северная Корея.

«Это как раз было замечено. Они были в контейнерах и просто на платформе. Также Россия просит станки для производства военной техники. Поэтому они тоже могут передаваться», – сказал Роман Свитан.

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