Железнодорожная «Чернобаевка»: СБУ взорвала еще один поезд с топливом на БАМ 1.12.2023, 12:47

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Взрыв прогремел во время движения на «Чертовом мосту».

Служба безопасности Украины устроила новый взрыв на важнейшей стратегической железной дороге России. Был подорван еще один поезд в Бурятии.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Собеседники издания отмечают, что россияне дважды попали в ловушку СБУ - на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали подорвался еще один поезд с топливом.

Как подчеркивают наши источники, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Так, первый грузовой поезд подорвался непосредственно в Северомуйском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через «Чертов мост».

«Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровом мосту сработали заложенные в него взрывные устройства», - сообщили источники.

Как пишут российские Телеграм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар, приехал даже пожарный поезд.

Что известно про «Чертов мост», где произошел второй подрыв

Чертов мост - полукруглый виадук на Северном обходе Байкало-Амурской магистрали. Был построен в 1986 году, но постоянное движение поездов началось в 1989-м. Проходит над рекой Итикит. Высота достигает 35 метров.

Расположен на характерных двухъярусных опорах, единственный в России мост такой конструкции. По данным из открытых источников, мост несколько раскачивается при прохождении по нему тяжелых поездов (с 2002 года такие по мосту не ходят, ходят только рабочие поезда, основное движение идет по Северному тоннелю). Поэтому он пользуется «недоброй славой у машинистов», опасающихся проезжать по мосту.

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