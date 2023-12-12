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Самолет российского «Аэрофлота» дважды не смог улететь в Таиланд

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  • 12.12.2023, 18:23
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Самолет российского «Аэрофлота» дважды не смог улететь в Таиланд

Это 15-й инцидент в РФ за декабрь.

Российские авиакомпании продолжают пугать пассажиров техническим состоянием бортов. Boeing «Аэрофлота» рейса Красноярск — Пхукет не смог вылететь из аэропорта. Самолет с 387 пассажирами дважды буксировали на взлет, но за 13 часов подняться в воздух он так и не смог. Транспортная прокуратура проводит проверку, пишет The Moscow Times.

Еще четырнадцать самолетов столкнулись с поломками в декабре:

12 декабря рейс Utair Москва — Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами и 104 пассажирами сел во Внуково из-за неисправности шасси. В этот же день Ан-24, летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск. У самолета отключился показатель скорости.

10 декабря Superjet SSJ-100 «Ираэро» вернулся в аэропорт из-за невозможности убрать шасси.

8 декабря Airbus А319-111 («Россия») совершил аварийную посадку в Минводах из-за разгерметизации салона. Утром того же дня Boeing-737 (S7) вернулся в аэропорт из-за помпажа двигателей.

7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 («Авиастар-ТУ»).

6 декабря произошло возгорание из-за замыкания на борту Boeing-777 «Аэрофлота».

5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, также еще один самолет во время рейса из Москвы в Казань совершил аварийную посадку из-за отказа управления системы стабилизации.

2 декабря Airbus А321 «Аэрофлота» аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. В Тюмени по технической причине совершил посадку Superjet 100 («Ямал»).

1 декабря Airbus A321 «Аэрофлота» приземлился в Пулково из-за проблемы системы кондиционирования. Boeing 737 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси. В Новосибирске у борта «ИрАэро» отказали автопилот и закрылки.

С начала года было зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 2022 году таких инцидентов было 60.

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