Начало освобождения Горловки: полковник раскрыл детали наступления ВСУ
- 13.12.2023, 11:52
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Есть прогресс на еще одном направлении Донецкого фронта.
Военные из 24 бригады Вооруженных Сил Украины успешно отбили у оккупантов один из терриконов вблизи Горловки и установили там национальный флаг. Город был оккупирован с 2014 года. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан указал, что освобождение Донетчины может начаться именно с Горловки, а не с Бахмута. Об этом он сообщил в эфире «24 канала».
«Это начало освобождения Горловки», - отметил Свитан.
Теперь украинские военные осуществляют контроль над терриконом, который находится к югу от основного стратегического направления. Чтобы освободить Горловку, ВСУ придется двигаться немного на север, конкретно с Торецка на Майорск. Уже есть определенный прогресс в этом направлении, поскольку силы обороны Украины удачно захватили некоторые позиции врага.
«Но это оперативное движение, там стратегического ничего не будет. Максимум - это выйти на северные высоты Горловки, с которых можно контролировать практически весь город», – отметил Свитан.
В целом, в течение последних десяти лет украинские военные прорывались в Горловку этим направлением 3-4 раза. Например, в прошлом году несколько наших групп вошли в город и взяли в плен значительное количество противника.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Вооруженные силы Украины успешно вернули контроль над одним из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника.