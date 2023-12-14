Медведев надрывно озвучил сценарий распада России Телеграм-канал «Русский декаданс»

14.12.2023, 8:37

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Речь на грани фола.

«Внутри все было тихо и спокойно, благостно даже. А потом бац, и все. Страна начала бурлить и развалилась на части»

Медведев рассказал молодым россиянам сценарий развала России на примере своих воспоминаний о конце СССР. Речь на грани фола. Слишком уж много аналогий с настоящим временем успело проскочить в словах экс-президента. «Ваше будущее не будет скучным», — напоследок кинул угрозу Медведев.

Иногда кажется, что у Медведева забрали все аккаунты в соцсетях, изредка выпускают его на подобные мероприятия, где Димон шлет завуалированные сигналы о помощи.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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