Медведев надрывно озвучил сценарий распада России
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 14.12.2023, 8:37
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Речь на грани фола.
«Внутри все было тихо и спокойно, благостно даже. А потом бац, и все. Страна начала бурлить и развалилась на части»
Медведев рассказал молодым россиянам сценарий развала России на примере своих воспоминаний о конце СССР. Речь на грани фола. Слишком уж много аналогий с настоящим временем успело проскочить в словах экс-президента. «Ваше будущее не будет скучным», — напоследок кинул угрозу Медведев.
Иногда кажется, что у Медведева забрали все аккаунты в соцсетях, изредка выпускают его на подобные мероприятия, где Димон шлет завуалированные сигналы о помощи.
Телеграм-канал «Русский декаданс»