«Удмурт» и «Банкетный» все-таки встретились 1 15.12.2023, 9:27

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Россияне подняли на смех Путина из-за двойника на «прямой линии».

На ежегодном шоу главы РФ Владимира Путина – так называемой прямой линии «Итоги года», с ним связался его «клон», назвавшийся студентом из Санкт-Петербурга. Он поинтересовался, много ли у Путина двойников и получил запланированный ответ.

Российские пропагандистские СМИ и паблики распространили отрывок из пресс-конференции Владимира Путина, где в прямой эфир «ворвался» двойник диктатора. Он представился студентом СПбГУ. Этот момент путинского шоу, вероятно, должен был внести немного юмора в мероприятие и продемонстрировать остроумие и интеллект российского «царя».

«Студент», абсолютно «непредсказуемо» появившийся в прямом эфире, сгенерировал с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина. Он спросил российского диктатора, правда ли, что у него много двойников.

Путин, притворившись удивлением, ответил словами Сталина:

«Вы можете быть похожим на меня и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Так один из наших деятелей шутил», – ответил Путин.

Комментаторы подняли на смех этот «спектакль». Они отметили, что, скорее всего, и тот Путин, который на экране «прямой линии» также не настоящий.

«Удмурт» и «Банкетный» таки встретились», – смеются пользователи.

Они устроили своеобразное «расследование» относительно того, кто из этих двух «Путинов» лучший двойник и где находится настоящий диктатор. А также отметили, что два Путина – это и есть итог года и подлинное удвоение ВВП (Владимир Владимирович Путин – Ред.).

Отметим, что в последнее время все больше разговоров о том, что российский диктатор Владимир Путин активно использует своих двойников, которых у него много.

Появились даже «сравнительные» таблицы с разновидностями и отличиями двойников Путина. Одну из них показал российский журналист Олег Кашин. Именно он дал прозвища этим двойникам, которые очень быстро «ушли в народ»: Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетный, Дипломат, Синяк.

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