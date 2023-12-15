«Беларуская выведка»: В КГБ началась своя «игра престолов» 4 15.12.2023, 12:32

3,962

Ждут, когда Тертель споткнется.

В КГБ началась своя игра престолов. На лидирующие позиции вышло Главное управление контрразведки. Развернулась борьба за симпатию Лукашенко, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Инсайдеры сообщают, что на самом деле управление контрразведки стало фабрикой по производству «шпионских сериалов». Такого количества пустых разработок не было даже во времена СССР. Клеймо «потенциальный шпион» клеится на всех без исключения пребывающих иностранцев, активно выезжающих на Запад белорусских предпринимателей и даже обычных граждан, просто имеющих родственников в Украине.

Подобная шпиономания веселит всю «контору», порождая открытые насмешки. Инсайдеры внутри КГБ пророчат главного контрразведчика на должность председателя КГБ, если Тертель «споткнется». Главный контрразведчик, заручившись поддержкой ОАЦ и лично Павлюченко, предпринимает для этого все возможное, порой работая против интересов самой «конторы».

Например, контрразведка создала группу, оперативно контролирующую сотрудников посольства Казахстана. По новому послу и советникам теперь работают 24/7. Фактическим инициатором «оперативной работы» по дипломатам и человеком, педалирующим разработку именно казахского направления, является лично начальник главного управления контрразведки.

Подыгрывая антипатии Лукашенко и Токаева, контрразведчик решил проявить инициативу и через руководство довел до Лукашенко тезис о необходимости усилено заняться казахским направлением. Инициатива выросла до серьёзных масштабов. Под оперативный контроль попало не только посольство Казахстана в полном составе, но и представители казахского бизнеса и банк.

Контрразведчик рьяно ищет компромат и уже приступил к разработке некоторых белоруско-казахских схем. Оперативные цели и задачи - оказание давления на казахскую сторону по всем направлениям одновременно. Дошло до неприятных мелочей. При строительстве казахского посольства забор на несколько метров «залез на городскую землю». Посольство фактически обязали его снести и поставить в выделенных границах. Кураторы КГБ взяли под контроль «решение вопроса» и казахам не удалось узаконить участок. Подобная мелочность, наряду с недружественными актами в экономической и политических сферах, а также оперативной работе контрразведчиков по самому посольству, дополняют общую картину мелочности и мстительности самого Лукашенко, испытывающего личную неприязнь к Токаеву и его внешней политике.

Контрразведка КГБ в свою очередь старается всеми силами понравиться хозяину и идет на явно недружественные действия в отношении «бывших братьев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».