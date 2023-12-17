Путин устроил истерику из-за вступления Финляндии в НАТО 17 17.12.2023, 12:04

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Глава РФ заговорил о «сердечных отношениях».

Глава РФ Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что РФ направит к финской границе войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в средине 20 века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения», - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался и пригрозил Финляндии войсками.

«Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то», - заявил он.

При этом российский диктатор заверил, что не желает конфликта с НАТО. Он сказал, что страны Альянса якобы сами создают конфликт и хотят «стратегического поражения» РФ.

«С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО - ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России», - добавил Путин.

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. К Альянсу также планирует присоединиться Швеция, но пока ее членство блокирует Турция.

Вопрос о расширении НАТО стал актуальным после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Добавим, что 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло из-за большого количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

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