Лукашенко недоволен компанией, связанной с Бакиевым
19.12.2023, 12:05

Диктатор заявил, что на предприятии «дела обстоят не так, как планировалось».

У Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) возникли проблемы с загрузкой мощностей и сбытом продукции. Об этом заявил сам Лукашенко на специальном совещании по работе этой компании.

«Уже год, как состоялось торжественное открытие уникального масштабного производства БНБК. Мы гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия. И мы договорились, что будем всячески поддерживать проект.

Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Комитет госконтроля докладывает: есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции», — заявил на совещании 19 декабря Лукашенко.

По его словам, сложившая ситуация негативно влияет на финансовые показатели БНБК. «Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятия», — сказал диктатор.

Отметим, основными владельцами корпорации являются иностранные компании. Среди них две китайские (CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation), две — из Объединенных Арабских Эмиратов (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) и две зарегистрированные в Шотландии (Maxforce LP и Altastar LP). «Шотландские» фирмы подконтрольны Асылбеку Салиеву — племяннику сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

