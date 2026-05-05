закрыть
5 мая 2026, вторник, 1:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет врезался в здание в Бразилии

  • 5.05.2026, 1:34
Самолет врезался в здание в Бразилии
Иллюстрационное фото
Фото: Shutterstock

Авиакатастрофа произошла в городе Белу-Оризонти.

Легкомоторный самолет врезался в здание в бразильском городе Белу-Оризонти. На борту воздушного судна находились четыре человека, сообщает агентство Reuters.

Авиакатастрофа произошла в районе Сильвейра. На видео, появившемся в сети, видно, как самолет снижается над зданиями, а затем врезается в одно из них. По предварительной информации, один человек не выжил, еще трое получили тяжелые травмы. Известно, что незадолго до крушения пилот передавал диспетчерам сообщение о трудностях при взлете. Что именно случилось на борту авиалайнера, не сообщается. Также неизвестно, были ли в доме люди и есть ли среди них пострадавшие.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип