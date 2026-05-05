Самолет врезался в здание в Бразилии 5.05.2026, 1:34

Авиакатастрофа произошла в городе Белу-Оризонти.

Легкомоторный самолет врезался в здание в бразильском городе Белу-Оризонти. На борту воздушного судна находились четыре человека, сообщает агентство Reuters.

Авиакатастрофа произошла в районе Сильвейра. На видео, появившемся в сети, видно, как самолет снижается над зданиями, а затем врезается в одно из них. По предварительной информации, один человек не выжил, еще трое получили тяжелые травмы. Известно, что незадолго до крушения пилот передавал диспетчерам сообщение о трудностях при взлете. Что именно случилось на борту авиалайнера, не сообщается. Также неизвестно, были ли в доме люди и есть ли среди них пострадавшие.

