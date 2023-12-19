Экономист: Инфляция в Беларуси разгоняется 1 19.12.2023, 12:14

Регулирование цен не помогло.

В ноябре годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 5,4%, в октябре она составляла 3,7%. Аналитики ЕАБР отмечают, что ускорение роста цен наблюдается по всем ключевым категориям: продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги.

Среди причин роста годовой инфляции называют выход из расчета низких уровней ноября 2022 года, высокий рост внутреннего спроса и повышенный инфляционный фон в России.

— В целом я согласна с основными причинами роста инфляции в Беларуси, о которых пишут эксперты ЕАБР, — говорит старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Во-первых, это эффект того, что в прошлом году было введено жесткое регулирование цен.

В ноябре 2022 года цены зафиксировались после введения регулирования. Если в октябре прошлого года они еще росли, то в ноябре этот рост приостановили, соответственно, динамика по отношению к текущему году более активно дает о себе знать.

Во-вторых, отмечает экономист, действительно влияет повышенный инфляционный фон в России. Сейчас российский Центробанк предпринимает меры по ужесточению денежно-кредитной политики, повысив свою ключевую ставку до 16%. В Беларуси же ставка рефинансирования — 9,5%.

— В этом ноябре инфляция в России составила 7,5% к ноябрю прошлого года. Это более высокий уровень, чем в Беларуси.

Естественно, цены, которые установились в России, в определенной степени влияют на цены в Беларуси, потому что сейчас идет активная взаимосвязь экономик Беларуси и России — многие товары из РФ импортируются в нашу страну.

Соответственно, повышенные цены в российских рублях также повышаются в белорусских, если конвертировать. Тем более что сейчас замедлилась динамика снижения российского рубля к белорусскому. То есть ценовое давление в России влияет и на общий уровень цен в Беларуси.

Третий фактор — это высокий внутренний спрос. Лузгина считает, что он является одним из самых важных. Это означает, что население активнее покупает. Растет спрос на потребительские товары и услуги, а также на инвестиционные товары у предприятий.

— Это происходит, потому что у нас мягкая экономическая политика. С одной стороны, виден рост в реальных зарплатах — с учетом инфляции плюс около 16% год к году. Зарплата повышается, создается спрос на товары.

Здесь надо отметить, что спрос на товары растет, а предложение товаров ограничено. У нас производится какой-то объем, а нарастить его максимально быстро невозможно — производственные мощности растут не так быстро, как спрос.

Помимо роста зарплат, играет роль кредитование населения и предприятий. У нас сейчас дешевые кредиты — потребительские возросли у населения с начала года на 30%, а это очень много. Прибавим к этому рост зарплат, и это выливается во внутренний спрос, который не всегда может покрыться предложением со стороны производителей.

К тому же, когда происходит рост зарплат, растут издержки производителей, что тоже сказывается на инфляции. Не повышать зарплаты зачастую невозможно — предприниматели вынуждены их повышать, потому что хотят либо сохранить людей, либо привлечь.

И вот получается ситуация, когда даже с учетом государственного жесткого регулирования, цены начинают ускоряться.

Если прогнозировать ситуацию по итогам декабря, то, скорее всего, мы увидим дополнительный рост, считает экономист. Предположительно, он впишется в рамки прогноза на этот год — максимум 6-7%. Что будет в следующем году, говорить сложнее.

— Все будет зависеть от того, будет ли продолжена мягкая экономическая политика. В России инфляцию постараются сбить, над этим работает Центробанк. Соответственно, этот фактор не будет действовать на белорусский рынок.

А вот что касается внутреннего спроса, то здесь вопрос. У нас на следующий год опять запланирован рост ВВП — 3,8%. Достичь его, скорее всего, будут стараться прежними методами — стимулирующей экономической политикой.

Сейчас Национальный банк предпринимает определенные шаги, например, хочет немного ужесточить денежно-кредитную политику. Но это косметические меры. Реальными мерами, которые бы способствовали снижению инфляции, было бы повышение ставки рефинансирования, как делает Центробанк России. Но пока мы не видим, чтобы Нацбанк Беларуси на этот шел.

Не думаю, что с учетом жесткого регулирования цены подскочат до 20% в следующем году, но выше, чем в этом году, они вполне могут быть.

Если экономическая политика, проводимая сегодня, продолжится, то, скорее всего, выйдем за рамки прогнозного показателя инфляции на следующий год, т.е. за рамки роста на 6%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».