Орбан должен уйти 2 Дайан Фрэнсис

19.12.2023, 12:39

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Еще один виток американских горок.

На днях уловка, направленная на то, чтобы заставить путинского приятеля премьера Венгрии Виктора Орбана покинуть зал, сработала и привела к тому, что 26 членов ЕС из 27 согласились на то, что Украина может начать переговоры о вступлении в Европейский союз. Но в 3 часа ночи Орбан наложил вето на выделение запланированного финансового пакета для Украины в размере 50 млрд евро.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в начале января будет созван еще один саммит, чтобы получить одобрение на финансирование, и что средства уже найдены. Газета The New York Times сообщила, что «если г-н Орбан продолжит блокировать выделение средств, Евросоюз может создать траст с другими 26 странами-членами, которые уже выразили свое одобрение, но сделать это будет очень сложно».

Орбан — коррумпированный диктатор, контролирующий венгерские СМИ и большинство местных политиков, бизнесменов и судей. ЕС отказывал ему в финансировании из-за нарушения им европейских ценностей, но на этой неделе выделил половину из тех 20 млрд евро, чтобы заставить его разрешить начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. А теперь это. «Я уверен, что мы сможем достичь прорыва в начале следующего года, — сказал журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. — У них еще есть время. У Украины не закончатся деньги в ближайшие пару недель».

Подобный «шантаж» со стороны Орбана, а также другие его проступки и обструкционизм, граничащий с саботажем, могут привести к приостановлению членства Венгрии в ЕС. Положение об исключении пока не предусмотрено, но согласно статье 7 Договора о Европейском союзе членство в ЕС может быть приостановлено (большинством в четыре пятых голосов), если член Евросоюза серьезно нарушает принципы, определенные в статье 2 Договора. К ним относятся уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство и верховенство закона. Даже «выставленная» из ЕС, Венгрия по-прежнему должна будет выполнять свои финансовые и другие обязательства в качестве члена союза, но не будет иметь права голоса.

Также Демократическая фракция Сената США отложила каникулы в надежде найти компромисс по поводу вопроса с границей, чтобы высвободить средства для Украины. Если это не удастся, у Белого дома есть свободные финансы, которые будут продолжать поступать в Украину еще несколько недель.

Также вызывает беспокойство тот факт, что Венгрия является потенциальным диверсантом Кремля в НАТО, еще одном институте, основанном на принципе единогласия. К сожалению, механизма приостановления членства в организации не существует, только добровольный выход.

Для украинцев это еще один виток американских горок, и сейчас, по словам украинского политика Киры Рудик, настроение у всех «горько-сладкое». Была эйфория по поводу вступления в ЕС, но, по ее словам, без финансирования «невозможно иметь европейское будущее, не выиграв войну».

Дайан Фрэнсис, substack.com

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