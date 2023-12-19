Русские «бояре» оправляют «царя» на тот свет 1 Павел Бондаренко

19.12.2023, 13:01

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История Смутного времени повторяется.

Российская академия наук назвала регионы, где больше всего заброшенных сельскохозяйственных земель. Это действительно жуткое зрелище, если его представить:

Костромская область – 70% пашни;

Ярославская – 64;

Ивановская – 63;

Вологодская – 50.

И это – сердце России, это то, откуда она когда-то начиналась и разрасталась. Это земли старого Московского царства. А знаете, друзья – когда-то уже была подобная картина. Во времена безумного царя Ивана IV Ужасного, которого на Московии именовали подобострастно «Грозным» в результате Ливонской войны и Опричнины по состоянию на 1584 год опустошилось около 70% сельхозземель. В некоторых регионах – более 90 (например, в Новгородской земле – 95,3% Московском уезде – до 95%) что в дальнейшем повлекло за собой яростный голод и эпидемии, протянувшиеся на следующие 30 с лишним лет. Тот период вошел в историю как «Смутное время».

И вот все повторяется. Тогда безумный (в прямом, медицинском смысле этого слова) царь воевал за Ливонию, потому что там «земля текла молоком и медом», при этом уничтожая собственную. Теперь безумный царек воюет за землю Украины, которая «течет молоком и медом». Да еще и смотрит в сторону той же бывшей Ливонии – Литву, Латвию, Эстонию. И дальше по всему миру. Собственной ему мало. Которая бурьянами зарастает.

Ивана Грозного наконец отправили на тот свет его ближайшие бояре. Как-то вечером после бани (он принимал ее ежедневно, чтобы хоть как-то унять боль ибо разрушенный развратным образом жизни 53-летний организм уже отказывал), царь сел играть в шахматы с князем Бельским, но вдруг упал и через несколько минут умер. Современники не сомневались в том, что Ивана IV отравили Бельские и Годуновы, а затем в суматохе еще и придушили.

Так окончилась история московской династии Рюриковичей. А дальше… А дальше было «Смутное время», когда Московия едва не прекратила существование как целостное государство. Но это уже другая история…

P.S.

«История не учительница, она – надзирательница: она не учит, а лишь наказывает за незнание уроков» – писал русский историк, учитель царских детей Василий Ключевский. Накажет и путинскую Россию – увидите.

Павел Бондаренко, «Фейсбук»

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