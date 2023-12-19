ГУР: Россиян на фронте массово косит «мышиная лихорадка» 18 19.12.2023, 13:09

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Украинская разведка назвала направление, где загадочная болезнь свирепствует сильнее всего.

На Купянском направлении фронта российские оккупанты массово болеют «мышиной лихорадкой».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Так, по информации ГУР, на Купянском направлении во многих подразделениях российских захватчиков зафиксирована вспышка так называемой «мышиной лихорадки».

Болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек.

Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день.

Поскольку болезнь поражает почки, зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице и испытывает серьезные трудности с мочеиспусканием.

Как отмечает разведка, жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же, на первом этапе течения «мышиная лихорадка» напоминает обычный грипп.

«В итоге «мышиная лихорадка» значительно снизила боеспособность российских «крыс», - добавили в ГУР.

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