Непростая ситуация в Авдеевке 1 Юрий Бутусов

19.12.2023, 14:02

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Юрий Бутусов

Что происходит.

Длительное время в Авдеевку не присылают маршевое пополнение и свежие батальоны. Пехота стачивается, люди просто болеют, списываются по состоянию здоровья, раненые, контуженные, погибшие. Россияне несут в разы большие потери, но они пополняют свои штурмовые батальоны постоянно, у нас пополнение во много раз меньше, и очень давно вообще было.

Авдеевка сейчас — основное направление наступления российской армии в Украине. Враг бросает сюда резервы, хочет нас продавить. И мы могли бы воспользоваться этим, чтобы перемолоть здесь все российские резервы и защитить город и удобные позиции. Но.

Спрашиваешь людей Валерия Залужного и командующего оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александра Тарнавского — говорят, у нас нет людей, потому что распределением занимается командующий сухопутными войсками Александр Сырский и подчиненная ему система ТЦК и ТРО.

Спрашиваешь у окружения Сырского — у Залужного есть подчиненные ему части, у Тарнавского тоже, пусть маневрируют и усиливают.

Спрашиваешь, а кто может разобраться и принять решение, чтобы усилить оборону большого украинского города Авдеевка людьми? Министр обороны — нет, у него говорят, что он в такое не может вмешиваться. Верховный главнокомандующий и его Ставка? Нет, он тоже не может, это военные, пусть разбираются.

У меня вопрос — как привлечь внимание к Авдеевке высшего руководства, чтобы дали маршевое пополнение в 110-ю ОМБр и хотя бы пару свежих батальонов?

Кто же за это отвечает? Или снова с мэров спрашивать и возле мэрий митинги делать? Или сделать стрим среди солдат в Авдеевке, и напомнить об ответственности за потерю Авдеевки?

Вопрос пополнения подразделений в Авдеевке на данный момент полностью зависит от решения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Исключительно директива Генштаба сможет сейчас направить пополнение и предоставить резервы.

Речь не о том, чтобы в Авдеевку дали все силы, чтобы менять стратегические планы военного командования. Речь идет, чтобы пополнить текущие потери за два с половиной месяца штурмов. Чтобы завести пару свежих батальонов и дать немного выспаться хотя бы паре батальонов в обороне города. И такие силы у нас есть.

Пополнение людьми гарнизона Авдеевки, на данный момент, это первоочередная ответственность Валерия Залужного. Да, также это и Ставка Верховного главнокомандующего и министра обороны, которые взяли на себя политическую ответственность за оборону страны. Но если не будет пополнения людьми и резервы не поступят, и ситуация из напряженно-контролируемой перейдет в стадию напряженно-неконтролируемой, то вопросы будут не только к политическому руководству, но и почему именно главком не принял критически необходимые решения.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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