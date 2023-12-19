«На первое свидание привез 53 розы» 13 19.12.2023, 18:40

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Как белоруска в 50+ знакомится в интернете.

Елене 53 года. Она эффектная женщина, которой никак не дашь ее возраст. В разводе уже почти три года, и когда сын уехал учиться в другой город, стала задумываться об устройстве личной жизни, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Никогда не знаешь, кто придет на встречу»

Знакомится Елена чаще всего через приложения и на сайтах.

– Регистрировалась на сайтах знакомств с целью встретить хорошего мужчину для жизни, но пока с этим напряженка, – смеется героиня. – Адекватных мало. То ли мужчины такие, то ли мне попадается не то. Или нормальные на сайтах не сидят? Но, с другой стороны, я-то нормальная. И тоже на сайте. Ну а где еще знакомиться? К тому же, у меня есть примеры, когда после знакомства на сайтах мои приятельницы даже выходили замуж.

И пусть интернет-знакомства пока не оправдали ее ожиданий, Елена видит в них только плюсы:

– Можно вести активную жизнь благодаря свиданиям и как минимум пару раз в неделю выбираться в кафе или на прогулки. Есть стимул красиво накраситься и одеться. Всегда играет какой-то адреналин, ведь никогда не знаешь, кто придет на встречу. Переписки и созвоны – это одно, а увидеть человека лицом к лицу и пообщаться – совсем другое.

Самые адекватные мужчины – на Tinder, на остальных платформах с первых минут переписки уже «приезжай в гости», – рассказывает Елена.

«Очень много пишет дальнобойщиков»

Большинство мужчин, которые мне пишут, отметаю еще на этапе переписки, понимаю, что «не мое» и не трачу время. Очень много пишет дальнобойщиков. Как потом выясняется – женатых. Этого не пойму. Тебя дома нет месяцами, тут у тебя жена и дети, а ты ищешь приключений?

Елена обращает внимание, что женщины выглядят лучше мужчин-ровесников, и часто реальный возраст пришедшего на свидание человека не совпадает с его внешностью:

– Познакомилась с одним 50-летним. На встречу пришел дед. Еще с одним общаемся, переписываемся, в анкете написано 42 года. Пришел на свидание, смотрю – а ему как минимум 60. Фотография на сайте была вроде ничего. Скорее всего старая или отретушированная. Начинаем общаться и я понимаю, что ему действительно 42. Но рядом с ним я смотрюсь тогда на тридцать, а то и меньше. Более-менее на свой возраст выглядят 35-летние мужчины. Встречалась как-то с 30-летним. Он говорит: «Ну, я вижу, что ты меня старше, тебе лет 35-36». Я не стала признаваться, что он сильно ошибается. Пишут и 20-летние, но я их сразу откидываю. В основном мой диапазон 35-56 лет.

«Много мужчин жадных, для которых и чашка кофе что-то невероятное»

Часто интернет-знакомства заканчиваются только одной встречей. Бывает, что мужчины не заинтересованы дальше продолжать общение, а бывает, что и Елена:

– Пришла на встречу с молодым мужчиной. Образованный, с хорошей работой. Но двух слов связать не может. Зачем мне продолжение? С другим гуляли по Подниколью. Домой не тянул, но и кофе не угостил. Но общались интересно. Я бы еще раз с ним встретилась, но не позвонил больше.

Много мужчин жадных, для которых и чашка кофе что-то невероятное. Один кавалер купил кофе на заправке и повез на Святое озеро смотреть закат. И еще рассказывал, как встречался с девушкой, которая привозила ему домой продукты, а он только заваривал чай. И это мужчина? Самец-добытчик? Естественно, больше не отвечала на его звонки.

«На первое свидание позвал в лес на шашлыки»

– Создается впечатление, что мужчины перестали напрягаться и стараться завоевать женщину. Куда-то пригласить, цветы подарить. Не надо охапки роз, цвела сирень – нарви сирени, купи букетик в переходе у бабушки. За год интернет знакомств я только два раза получала цветы. Один минчанин приезжал на выходные, привез 53 розы. Было очень приятно. И еще большой букет роз дарил на первое свидание могилевчанин. Мой ровесник, имеет хороший бизнес. Но весь в делах, нет времени встречаться. Первое время еще звонил, а потом пропал бесследно.

Огорчает, что мужчины стали вялыми, безынициативными и кроме постели их ничего не интересует. Исключений немного.

Один на первое свидание позвал в лес на шашлыки. По переписке показался адекватным и я согласилась. Приехал нормальный 50-летний мужчина – с решеткой, мясом и овощами. Быстро собрал столик и стулья, поджарил мясо. Человек оказался интересным и не намекал на продолжение у него дома.

С другим сходили в кинотеатр. Судя по тому, что его там все работники знали, в кино он водит девушек регулярно. Красивый, накаченный, несмотря на свои 54 года. Развития отношений не было, но я хорошо провела вечер за интересным фильмом и попкорном.

Елена говорит, что она не требовательная, не задирает планку. Где-то уступает, на что-то закрывает глаза:

– Уже не ищу человека для жизни, пусть будет для свиданий. Но это тоже должен быть нормальный человек. Неужели буду размениваться? Пока в свиданиях я вижу только положительные моменты, смотрю на все позитивно. Минус только один – пока своего мужчину не встретила.

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