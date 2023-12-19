В Гродно дали 10 лет политзаключенной, которая вернулась из Польши в Беларусь 12 19.12.2023, 19:59

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Александра Каско

Такой приговор ей вынес судья Дмитрий Бубенчик.

В Гродненском областном суде 19 декабря огласили приговор политзаключенной Александре Каско, которая вернулась в Беларусь в феврале этого года. Ее судили по восьми статьям Уголовного кодекса и приговорили к 10 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Такой приговор ей вынес судья Дмитрий Бубенчик. Судебный процесс над женщиной начался 27 ноября.

Александру Каско задержали 9 февраля 2023 года по возвращении из Польши. На следующий день ей дали 10 суток за «распространение экстремистских материалов». На свободу она так и не вышла — в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Согласно версии обвинения, «находясь на территории Республики Беларусь, а также за ее пределами, она оказывала содействие экстремистским формированиям: распространяла информацию относительно планирования, организации, подготовки и совершения посягательств на основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь. Она же, являясь администратором нескольких деструктивных телеграм-каналов, признанных в установленном порядке экстремистскими формированиями, и фактически руководя ими, умышленно создавала и размещала на указанных ресурсах публикации. При этом содержащиеся в них сведения были направлены на разжигание социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, публичное оскорбление представителей власти, судей, незаконное распространение информации о частной жизни и персональных данных потерпевших без их согласия».

Кроме этого, Каско обвинили в том, что она разместила публикации оскорбительного и клеветнического характера в отношении Александра Лукашенко.

Ее судили по восьми статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 130 (Разжигание иной социальной вражды);

ч. 3 ст. 203−1 (Незаконные действия в отношении персональных данных);

ч. 1 и 2 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем);

ч. 1 и 2 ст. 361−4 (Содействие экстремистской деятельности);

ч. 2 ст. 367 (Клевета на Лукашенко);

ч. 1 и 2 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко);

ст. 369 (Оскорбление представителя власти);

ст. 391 (Оскорбление судьи).

Еще до суда, 12 сентября 2023 года, КГБ внес Александру в «список террористов». Также ее добавили в «список экстремистов».

Правозащитники признали ее политзаключенной.

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