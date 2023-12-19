Volkswagen вернет физические кнопки в новые автомобили 10 19.12.2023, 21:56

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Покупатели авто не оценили сенсорное управление.

«Владельцы выступили против немецкого автопроизводителя, перенесшего элементы управления на большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, похожей на планшет», – пишет Роб Стамп, автор издания Insideevs.

Volkswagen уже несколько лет пытается модернизировать и довести до ума салон автомобилей. Под руководством бывшего генерального директора Герберта Дисса немецкий автопроизводитель решил пойти по стопам Tesla. За основу взяли концепт, подразумевающий вынос подавляющего большинства элементов управления на информационно-развлекательном экране.

Компания также удалила физические кнопки со своих рулевых колес и заменила их сенсорными емкостными кнопками.

Большой ущерб

По словам нынешнего генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, такое решение «принесло большой ущерб» бренду.

При создании концепции автомобиля ID.2 учли пожелания клиентов и вернули часть физических кнопок. Ряд физических кнопок с подсветкой теперь расположен непосредственно под сенсорным экраном.

«Кнопки предоставляют клиентам легкий доступ к часто используемым элементам управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», – цитирует Робв Стампа Tochka.by.

Новое руководство настаивает на консервативном подходе при формировании эргономики и изменений органов управления автомобилей.

«Черт возьми, оставьте. Не путайте наших клиентов каждый раз, когда выходит новая модель и что-то совершенно другое. Оптимизируйте. Совершенствуйте. Но не переключайте кнопки отсюда туда», – обратился к дизайнерам концерна генеральный директор Volkswagen Томас Шефер в интервью Autocar.

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