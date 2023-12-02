СМИ: Центр России отрезан от Дальнего Востока и Китая 2.12.2023, 8:38

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Стали известные реальные масштабы спецоперации СБУ на БАМ.

Российские СМИ утверждают, что диверсия, произошедшая в самом длинном тоннеле БАМа, была операцией украинских спецслужб.

Центральная часть России осталась отрезанной от Дальнего Востока после взрыва в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали.

Об этом пишет «Агентство» и отмечает, что диверсия, осуществленная в самом длинном тоннеле БАМа, «вероятно, была операцией спецслужб Украины».

Полные масштабы последствий взрыва до сих пор неясны, однако, видимо, речь, идет о большом ущербе, поскольку движение проездов не восстанавливается уже третьи сутки.

БАМ не только соединяет центр России с Дальним Востоком, но и является единственным серьезным железнодорожным маршрутом между РФ и КНР.

О том, что диверсия в тоннеле упомянутой магистрали, расположенной в 4,7 тыс. км от границы с Украиной, является операцией СБУ, писали также Bloomberg и CNN.

Некоторые росСМИ, в свою очередь, сообщали, что приведено в действие взрывное устройство, которое было заложено под вагон грузового поезда - цистерну с дизельным топливом.

По данным Baza, состав состоял из 50 вагонов, среди которых была 41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом. Одна цистерна выгорела полностью, у двух обнаружили пробоины. Взрыв серьезно повредил рельсы, а выткешее топливо их затопило, поэтому вывезти из тоннеля все цистерны не удается.

Утром в пятницу «РБК-Украина» сообщило о «втором этапе спецоперации СБУ», в ходе которой был подорван поезд на объездном пути, который использовали после первого взрыва. Аналогичное сообщение опубликовало издание «Суспильне». По данным изданий, состав подорвали на «Чертовом мосту» — виадуке высотой до 35 метров. Мост — часть единственного объездного пути, доступного вместо тоннеля. Канал Baza также сообщил о еще одном взрыве в этом районе: по данным канала, выгорело четыре цистерны, еще две были повреждены огнем, а топливо разлилось на 150 квадратных метров.

Северомуйский тоннель — самый протяженный железнодорожный тоннель в России. Его открыли в 2003 году. Альтернативный путь — старый участок БАМ Северомуйский обход.

По БАМ в том числе идут поставки российской нефти в порт Козьмино, откуда она потом доставляется в Китай. По данным «Ведомостей», в январе объем поставок нефти в этот порт железной дорогой составил около 80 000 барр./сутки.