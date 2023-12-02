«Десяток эшелонов стоят на пути и вообще не могут двигаться» 2.12.2023, 14:39

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Что сейчас происходит на БАМ после двух успешных операций СБУ.

Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, в интервью Radio NV рассказал в интервью Radio NV, какие последствия для России будут иметь подрывы на Байкало-Амурской магистрали.

«Без преувеличения, без шаблонов, без клише, это действительно серьезная операция. Даже несмотря на тот факт, что рано или поздно россияне восстановят это свое сообщение и поезда поедут, есть обходные пути», — отметил Ступак в эфире Radio NV.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что атаки на Байкало-Амурской магистрали станут для россиян указателем, что даже регионы, расположенные далеко за Уралом, не являются защищенными.

«Там нельзя, извините, как говорят, расслаблять батоны, надо быть постоянно напряженными. И, возможно, кто-то слетит с должности», — добавил Ступак.

Он также напомнил, что уничтожено большое количество авиационного топлива, поэтому «или российская армия недополучит топливо — танки не поедут, вертолеты не полетят и самолеты не полетят; или Российская Федерация недополучит большое количество валютной выручки и вынуждена будет компенсировать китайским поставщикам тот ущерб, который был нанесен».

«Возможно, даже через эту ветку протягивают запасные части для изготовления беспилотников, в частности FPV-дронов, Шахедов, потому что это микроэлектроника, детали. Россияне так и не смогли [производство этого] наладить. Но в любом случае это серьезный удар и по экономике также», — отметил экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, Ступак подтвердил, что на короткое время взрывы на Байкало-Амурской магистрали повлияют на вражескую логистику.

«Говорили, что где-то десяток эшелонов стоят на этом пути, не могут вообще двигаться, пока не восстановится движение. Окей, десяток, но их пускают обходным путем. Говорят, он работает, но будет немножечко длиннее. Пусть на четыре-пять дней разрушилось, чуть позже получат грузы российские военные предприятия или российская армия непосредственно. Не на этой неделе, а в середине следующей. Это частично влияет, но сказать, что она полностью разрушена, будет неправильно», — сказал он.

Экс-сотрудник СБУ подытожил, что больше расценивает подрывы на Байкало-Амурской магистрали как показательный акт, поскольку до недавнего времени считалось, что «за уральскими горами, — это безопасная тучка, где можно вообще быть расслабленным», но это оказалось не так.

В ночь на 30 ноября, Служба безопасности Украины осуществила подрыв в Северномуйском тоннеле им. Бессолова на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

«Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован», — сообщили собеседники NV.

По данным NV, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.

1 декабря на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом.

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