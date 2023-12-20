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ВСУ начали уничтожать войска РФ под Бахмутом новым оружием

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  • 20.12.2023, 8:08
  • 8,414
ВСУ начали уничтожать войска РФ под Бахмутом новым оружием

Что известно об уникальной военной разработке Украины.

На Бахмутском направлении украинские защитники уничтожают россиян, применяя против них реактивные пехотные огнеметы РПВ-16. Об этом пишет «Военный курьер».

Отмечается, что гранатомет — одна из новых разработок Украины.

Впервые его публично продемонстрировали в 2017 году. Он был разработан одним из научно-исследовательских институтов в Украине.

«Огнемет имеет высокую эффективность благодаря специальной термобарической боевой части, также известной, как боеприпас объемного взрыва. Боевая часть дополнительно имеет осколочный эффект. Во время детонации боевой части РПВ-16, она распыляет аэрозольное облако с диаметром 7–8 метров, которое через 0,2 секунды детонирует и образует огненную зону поражения объемом 120 кв. м., с температурой 2500 °C и избыточным давлением», — пишет «Военный курьер».

Выстрел из РПВ-16 по своей мощности эквивалентен артиллерийскому снаряду калибром 122-мм. Гранатомет эффективен против легкобронированной техники и живой силы противника, укрытий, огневых точек.

Дальность прицельного огня при использовании штатного диоптрического прицела составляет до 600 м. Вес РПО, вместе с боевой частью, составляет 11 кг.

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