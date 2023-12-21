После провала штурма Крынок войска РФ запросили специальную группу эвакуации 1 21.12.2023, 8:42

7,448

Оккупанты потеряли 85% личного состава.

На левобережье Херсонской области у села Крынки идут тяжелейшие бои. Российская армия, пытаясь выбить ВСУ с плацдарма, несет колоссальные потери.

Об этом сообщил военнослужащий 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов под позывным «Осман».

По его данным, у Крынок чрезвычайно тяжелая ситуация, россияне активно применяют ударные дроны, в том числе «Ланцеты».

При этом, заверил военный, ВСУ держатся, нанося российской армии тяжелые потери.

«Пацаны «обнуляют» пехоту. После неудачного штурма Крынок россияне запросили отдельную группу эвакуации, потому что раненых и убитых около 85%. Сами физически не могут справиться», - рассказал Осман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».