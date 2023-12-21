После провала штурма Крынок войска РФ запросили специальную группу эвакуации

После провала штурма Крынок войска РФ запросили специальную группу эвакуации1
- 21.12.2023, 8:42
- 7,448
Оккупанты потеряли 85% личного состава.
На левобережье Херсонской области у села Крынки идут тяжелейшие бои. Российская армия, пытаясь выбить ВСУ с плацдарма, несет колоссальные потери.
Об этом сообщил военнослужащий 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов под позывным «Осман».
По его данным, у Крынок чрезвычайно тяжелая ситуация, россияне активно применяют ударные дроны, в том числе «Ланцеты».
При этом, заверил военный, ВСУ держатся, нанося российской армии тяжелые потери.
«Пацаны «обнуляют» пехоту. После неудачного штурма Крынок россияне запросили отдельную группу эвакуации, потому что раненых и убитых около 85%. Сами физически не могут справиться», - рассказал Осман.