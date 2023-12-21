Бойцы легиона «Свобода России» показали видео боя во время рейда в Белгородскую область

Бойцы легиона «Свобода России» показали видео боя во время рейда в Белгородскую область1
- 21.12.2023, 21:47
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Во время рейда удалось ликвидировать несколько военных РФ.
Бойцы батальона легиона «Свобода России» недавно совершили рейд на территорию Белгородской области. Во время него удалось ликвидировать несколько военных РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу легиона.
«Если в двух словах: разведка обнаружила в полузаброшенном и некогда жилом доме взводный опорный пункт пограничников», - говорится в сообщении.
Штурмовики легиона вступили в стрелковый бой с противниками и успешно «демобилизовали» нескольких.
«Во время нашего пребывания на территории РФ, власть приграничья, видимо, так переживала за своих людей и так хотела их безопасности, что начала крыть жилые районы артиллерией», - написали бойцы легиона.
Отмечается, что бойцы задание выполнили, вышли в полном составе.