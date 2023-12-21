Бойцы легиона «Свобода России» показали видео боя во время рейда в Белгородскую область 1 21.12.2023, 21:47

2,360

Во время рейда удалось ликвидировать несколько военных РФ.

Бойцы батальона легиона «Свобода России» недавно совершили рейд на территорию Белгородской области. Во время него удалось ликвидировать несколько военных РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу легиона.

«Если в двух словах: разведка обнаружила в полузаброшенном и некогда жилом доме взводный опорный пункт пограничников», - говорится в сообщении.

Штурмовики легиона вступили в стрелковый бой с противниками и успешно «демобилизовали» нескольких.

«Во время нашего пребывания на территории РФ, власть приграничья, видимо, так переживала за своих людей и так хотела их безопасности, что начала крыть жилые районы артиллерией», - написали бойцы легиона.

Отмечается, что бойцы задание выполнили, вышли в полном составе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу