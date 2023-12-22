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ВСУ сбили на юге Украины сразу три российских Су-34

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  • 22.12.2023, 14:14
  • 11,754
ВСУ сбили на юге Украины сразу три российских Су-34

Это стало ответом на найденную на одном из «Шахедов» надпись.

Украинские военные в полдень 22 декабря сбили на юге три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что сбитые самолеты врага стали ответом на ночную атаку «Шахедов» против Украины. На одном из российских дронов-камикадзе украинские защитники обнаружили надпись «Сдохните, *уки».

«Прекрасная идея! Вот вам наш ответ! Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета «братья»! Всем благодарю за боевую работу! Вместе – к победе!», – написал Олещук в своем Telegram-канале.

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