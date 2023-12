Рождественские дни Андрей Пионтковский

Украина своей героической борьбой буквально втягивает США за шиворот обратно в мировую историю.

«You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival» («Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни»).

Winston Churchill. 18.06.1940

В 2022-м, как и в 1940-м, речь шла о праве жить и выбирать свое будущее не только для одной страны. В случае падения Украины кремлевский диктатор повторил бы странам НАТО свой хамский ультиматум от 15.12.2021: «Собирайте свои манатки и убирайтесь вон из Центральной Европы за линию моих великих предшественников Батыя и Джугашвили». Полагаю, что на следующий день минимум с десяток стран — членов НАТО вышли бы из этой организации и объявили бы о своем «нейтральном статусе».

Это огромная удача для слабеющего, изнеженного, декадентского Запада, что в минуту смертельной для него опасности оставался, как и в 1940 году, один великий народ, способный защитить его от абсолютного зла. На этот раз УКРАИНСКИЙ.

C легким партизанским вооружением Украина выиграла Битву за Киев. Дайте ей самолеты, ПВО и дальнобойные ракеты, и вам уже никогда не придется «defend every inch of Article 5 Territory». Доблестная украинская армия все сделает за вас, доставив «кровавого диктатора» в Гаагу. Он выступит там со своим последним словом.

Я предложил эту очевидную формулу Победы Запада в 4-й мировой войне в тексте «Солнце украинской Победы» 11 апреля 2022 года, но вот уже больше 20 месяцев Запад так и не решается ее последовательно реализовать. Или все-таки решился в рождественские дни 2023 года? «Битва за Вашингтон» оказалась более длительной и упорной, чем «Битва за Киев».

А как могло быть иначе, если до осени 2023 года ключевую роль в администрации Байдена играли изменник Бернс и тупой фанатик школы real politic Салливан, убежденный в необходимости «сохранения сильной России, проецирующей стабильность вдоль всей своей периферии».

Июльские информационные скандалы вокруг переговоров Бернса с Путиным в ноябре 2021 года и Салливана c Путиным (через созданный им канал 2nd Track Томаса Грэма) в апреле — июне 2023 года резко подорвали их влияние внутри администрации и усилили позиции последовательных сторонников Победы Украины Блинкена и Остина.

Эта тенденция только укрепилась в Вашингтоне после спонсированного Ираном и Россией нападения террористов на Израиль 7 октября. В обращении Байдена к нации (узнаю руку Блинкена) слово «Украина» встречается не реже, чем слово «Израиль».

«You know, the assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine. We’ve have not forgotten the mass graves, the bodies found bearing signs of torture, rape used as a weapon by the Russians. Hamas and Putin both want to completely annihilate a neighboring democracy — completely annihilate it» («Вы знаете, нападение на Израиль является эхом почти 20 месяцев войны, трагедий и жестокости, причиненных народу Украины. Мы не забыли массовые захоронения, найденные тела со следами пыток и изнасилований, использованных русскими в качестве оружия. И ХАМАС, и Путин хотят полностью уничтожить соседнюю демократию — полностью уничтожить ее»).

И в том же обращении Байден запросил Конгресс срочно одобрить законопроект о выделении 101 млрд долларов на военную помощь союзникам США, в том числе более 60 млрд Украине.

Против помощи Украине яростно выступают две группы ее убежденных врагов, находящихся на противоположных флангах американского политического спектра и ни в чем ином кроме общей ненависти к Украине друг с другом не согласные.

Прежде всего, это леволиберальное крыло демпартии, прогрессисты, контролирующие «качественные» американские медиа и со страниц и экранов этих медиа убеждающие, что украинцы никогда не смогут победить русских, Путин уже побеждает, Украина должна пойти на прекращение огня, т.е. на капитуляцию. Кстати, именно того же эта левацкая сволочь требует и от Израиля.

А с другого фланга — долбаные трамписты и трампистки, бегающие по телестудиям с кремлевскими темничками об умученном в Киеве христианском проповеднике Павле.

И те и другие вместе не составляют большинства ни в Конгрессе, ни в опросах общественного мнения. Но патовую ситуацию создала своеобразная позиция республиканцев — друзей Украины, не раз справедливо критиковавших Байдена за недостаточную, на их взгляд, поддержку Украины. Они решили немножко поиграть в законодательный покер, отказываясь поддержать законопроект, пока демократы не пойдут им навстречу в ужесточении иммиграционного законодательства. Визит Зеленского в Вашингтон 12 декабря не смог разрешить ситуацию.

Можно только догадываться, какие тягостные и недобрые чувства возникали у наблюдавших эти политические игры украинских спартанцев — истекающих кровью защитников Свободного мира. Для меня, как летописца 4-й мировой войны, 12 декабря стало одним из самых тяжелых дней ее истории.

Но уже на следующий день забрезжил свет. Датская «копеечка», брошенная на чашу весов нашей Победы в один из самых тяжелых дней страшной войны, дорогого стоит. За ней и норвежская. А на следующий день исторический саммит ЕС. На «ура» принято решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС воюющей страны. Надо ли говорить, в каком исходе этой войны уверены и будут ему максимально способствовать члены ЕС, они же, как правило, члены НАТО. И все они хорошо поняли, что ныне лежит на весах и что совершается ныне.

Европа обрушивает на Украину шквал очень содержательных рождественских подарков, демонстративно пиная под зад застрявший в своих партийных интригах американский Конгресс. Свежепоставленный немецкий Patriot сбивает 4 «сушки», премьер-министр Голландии Рютте достойнейшим образом завершает свою каденцию, лично отправляя в Украину первые 18 штук F-16:

«The delivery of F-16s is one of the most important elements of the agreements made on military support for Ukraine, This decision confirms the Netherlands' undiminished commitment to providing Ukraine with the support it needs to respond to the ongoing Russian aggression» («Поставка F-16 является одним из наиболее важных элементов соглашений о военной поддержке Украины. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию»).

В своих заявлениях после встречи 22 декабря министры иностранных дел Великой Британии и Франции недвусмысленно осуждают проволочки в американском Конгрессе с законопроектом о помощи Украине и заверяют мир в своей решимости поддерживать Украину as long as it takes, демонстративно намекая на недавнюю оговорку дедушки Байдена as long as we can.

Слава Великой Британии, Франции, Голландии, ФРГ, Дании, Норвегии, Румынии, Болгарии!

Сколько раз за последние 2 года я повторял свою излюбленную метафору: Украина своей героической борьбой буквально втягивает США за шиворот обратно в мировую Историю. Втягивает, но как-то не до конца дотягивает. А вот еще дружный дополнительный пинок от европейских союзников оказался, на мой взгляд, очень кстати.

Закон о военной и финансовой помощи Украине будет подписан до 19 января. Кстати, он не такой уж будет судьбоносный. Деньги может предоставить, в конце концов, суверенный фонд Норвегии (1,5 триллиона долларов). От Америки требуется прежде всего технологическое наполнение Формулы Победы. Администрация США сегодня на это готова, и ей не потребуется санкция Конгресса.

Эскадрилья летучих голландцев, ведомых украинскими пилотами, проведет по заказу Человека Года — мобилизованного с Донбасса — новогодний салют в столице государства-агрессора городе Москве.

Шуршит по крышам снеговая крупка,

На Спасской башне полночь бьют часы...

Мы так вам верили, товарищ Путин,

Как, может быть, не верили себе.

Перед началом салюта заказчик обратится от имени однополчан к дорогим россиянам и прежде всего к дорогим москвичам.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

