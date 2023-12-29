Уничтожение «Новочеркасска»: названо число ликвидированных моряков РФ

Уничтожение «Новочеркасска»: названо число ликвидированных моряков РФ5
- 29.12.2023, 20:31
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В городе Новочеркасск просят объявить траур.
Украинские военные, вероятно, ликвидировали 74 российских моряка в результате удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По информации Центра, активисты «Кибер сопротивления» получили в распоряжение письмо главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасск из-за смерти 74 оккупантов.
Такое письмо пришло на почту пропагандистке из телепроекта «Наши» на канале «Россия 1» Ксение Гончаровой. В письме Евменов подтверждает гибель большинства личного состава корабля, а также ранения у еще 27 оккупантов.
Релиз обнародовали большинство крымских СМИ, но позже они удалили публикацию. При этом остались скриншоты, которые подтверждают соответствующую информацию.
По мнению Центра сопротивления, все выглядит так, что главком ВМФ инициировал траур и рассылку без согласования со своим руководством.