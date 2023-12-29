Уничтожение «Новочеркасска»: названо число ликвидированных моряков РФ 5 29.12.2023, 20:31

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В городе Новочеркасск просят объявить траур.

Украинские военные, вероятно, ликвидировали 74 российских моряка в результате удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации Центра, активисты «Кибер сопротивления» получили в распоряжение письмо главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасск из-за смерти 74 оккупантов.

Фото: письмо Евменова

Такое письмо пришло на почту пропагандистке из телепроекта «Наши» на канале «Россия 1» Ксение Гончаровой. В письме Евменов подтверждает гибель большинства личного состава корабля, а также ранения у еще 27 оккупантов.

Релиз обнародовали большинство крымских СМИ, но позже они удалили публикацию. При этом остались скриншоты, которые подтверждают соответствующую информацию.

Фото: скриншоты публикаций в крымских СМИ

Фото: скриншоты публикаций в крымских СМИ

По мнению Центра сопротивления, все выглядит так, что главком ВМФ инициировал траур и рассылку без согласования со своим руководством.

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