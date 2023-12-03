Глава нацбезопасности Польши призвал готовиться к войне с РФ через три года 3.12.2023, 0:45

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Россия перешла на военные рельсы.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к агрессии России через три года.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Nasz Dziennik, отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждением Немецкого совета по международным отношениям о том, что Россия может напасть на страны НАТО и они имеют от пяти до девяти лет на подготовку к этому.

«К сожалению, да. Этот анализ совпадает с американскими исследованиями. Однако, как по мне, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний временной горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который бы был четким сигналом для сдерживания от агрессии», — заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.

По словам Северы, российская военная промышленность работает в три смены и может отстроить свой потенциал в ближайшие три года.

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