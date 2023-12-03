Диверсия гигантского масштаба 2 Anti-Colorados, Defence-Line

3.12.2023, 10:08

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Что произошло в туннеле на главной железной дороге между Россией и Китаем.

Итак, вчера (данный текст опубликован 01.12.2023 – ред.) произошло возгорание поезда, основным грузом которого было топливо в цистернах. В том числе, топливо авиационное. Вчера мы допустили, что официальная версия с коротким замыканием, от которого возник сильный пожар, не выдерживает критики, поскольку никакое замыкание не могло зажечь топливо, закрытое в цистерне, которая как раз и предусмотрена для того, чтобы при сохранившейся целостности емкости, выдержать искры и даже пламя, пусть и не очень продолжительное время. Замыкание должно было создать длительную дугу для того, чтобы нарушить обшивку цистерны и поджечь топливо. Для этого дуга должна была образоваться не только длительная, но и следовать за цистерной, чтобы поджечь ее содержимое.

Поэтому данные очевидцев о том, что пожар начался после четырех взрывов – более правдоподобна, а раз так, то версия диверсионного акта является самой правдоподобной и объясняющий ход событий. А Уильям Оккама давно сказал о том, что не стоит искать сложных ответов, когда простой может все пояснить. В данном случае подрыв как минимум одной цистерны является самой простой и логичной причиной. Тем более, что по вчерашним сообщениям, одна цистерна выгорела полностью, а это значит, что из нее вылилось и сгорело как минимум 60 тонн горючего. Поскольку данных о том, что горели и другие цистерны нет, просто остановимся на этом.

Термин «полностью уничтожена», по отношению к цистерне, говорит о том, что те самые 60 тонн топлива вылились наружу и горели в туннеле. Насколько можно понять, горело все это достаточно долго и можно предположить, что как минимум, там уничтожены коммуникации, на участке горения, а как максимум, несущие конструкции утратили свои свойства, со всеми вытекающими последствиями. Просто вспомним взрыв на Керченском мосту, когда топливо из цистерн разлилось на конструкции моста и выгорело. Заметим, там большая часть топлива ушла в море, а здесь ему деваться особо некуда, разве что в коллекторы для отвода воды.

Но поскольку туннель – закрытое сооружение, мощностей коллекторов там было явно недостаточно для того, чтобы отвести 60 тонн горящего топлива. Так вот, на Керченском мосту пришлось менять несущие конструкции, поскольку им хватило того, что они перенесли из-за горения относительно небольшого количества топлива. Понятно, что здесь несущими являются породы, в которых и проложен туннель, но тем не менее, они пережили термическую нагрузку, на которую явно не были рассчитаны. Ну а все рукотворное, что было на этом участке туннеля, гарантированно вышло из строя. Проще говоря, там могло что-то обрушиться, а если и не обрушилось, то после такого происшествия пострадавшее место надо либо специально усиливать соответствующими конструкциями или надеяться на то, что кусок свода не отвалится в процессе эксплуатации.

Кроме того, никто не знает, где именно произошел взрыв, поскольку там не только туннель, для проезда железнодорожных составов, но и военная инфраструктура – тоже. Если взрыв произошел рядом с этими активами, то расклад может быть совсем не тем, как это может показаться на первый взгляд. Понятно, что публике дадут минимум информации о том, что там произошло на самом деле и как водится, в таких случаях будут предложены более или менее нейтральные сюжеты. Замыкание, курение в не установленном месте… Жаль, в туннеле не может произойти самопроизвольное линзирование солнечного света, а то и его можно было бы применить в данном случае. Но «в люди» ушла версия с замыканием, и все было бы ничего, если бы не то, что произошло на следующий день.

Как оказалось, там имеется «обходной туннель». Что он там обходит, можно рассказывать хоть в стиле Алиса и наркоман-заяц, а можно и проще, как про белого бычка, но это уже прямо говорит о том, что туннельчик строили не просто так, а с двойным дном. И мало бы кто об этом знал, если бы сегодня не бахнуло уже в этом самом «обходном», и как это ни странно – снова цистерны с топливом. Позже будут более или менее точные сведения о том, сколько именно цистерн было уничтожено, но просто будем помнить о том, что в каждой – 60 тонн.

Очевидно, что два «замыкания» в соседних туннелях за два дня – перебор даже для Пескова или Конашенкова. Оно конечно, если больше ничего невозможно придумать, то или замыкание, или микро вулкан, который выбросил струю лавы прямо в цистерну с топливом. Но проще публике дать другую струю в глаза и уши про замыкание или «Огни святого Эльма», только вот уже давно известно, что анекдот, повторенный дважды, а тем более – подряд, выглядит глупо и неуместно.

А мы, по-дилетантски можем предположить, что когда поставлена задача нанести максимальный ущерб какому-то крупному объекту в глубоком тылу врага, то туда вряд ли можно будет доставить тонну взрывчатки и рвануть в нужном месте. Скорее всего, что можно использовать какие-то заряды, максимум килограмм-полтора, но с тем, чтобы основной ущерб нанести имеющимися на месте взрывчатыми или горючими материалами. И вот с этой точки зрения, цистерны с топливом – идеальный вариант. Если погрузку взрывчатки или боеприпасов в вагон можно проконтролировать, то с цистернами – намного сложнее.

Не удивительно, что это был уже третий случай, когда основным поражающим элементом стала не взрывчатка, а именно крупные объемы топлива. Три, это – Керченский мост и эти два туннеля. Собственно говоря, сейчас уже мало кто отважится назвать эти туннельные пожары чем-то, кроме диверсии. Причем, исполнить все с интервалом в сутки, могут лишь профи высшего класса и тем самым, они не просто унизили, а деклассировали ФСБ, как это могли бы сделать чемпионы мира с дворовой футбольной командой.

Такой прокол они с себя уже никогда не смоют. Скажем так, какая-то спецслужба, только что резко подняла свой рейтинг и каким бы он ни был на общемировом фоне, но она гарантированно находится выше ФСБ или любой другой российской спецслужбы. Не будь ФСБ там у власти, сегодня к вечеру уже просто обязаны были полететь погоны, а то и головы. Только вот конторские никогда не знали слова «честь» и потому харакири от них не дождешься, а больше нет никакой силы, которая могла бы призвать их к ответу.

Ну и к оценкам, которые вчера и сегодня звучат как цель диверсии. Сегодня появилась новая версия о том, что на Дальнем Востоке имеются базы хранения и консервации военной техники и что эта диверсия усложнит переброску этого железа. Тут я бы не стал именно таким образом трактовать цель хотя бы потому, что эти самые базы совок формировал на случай войны с Китаем и они были обустроены вдоль Транссиба, а не БАМа. Это и понятно, поскольку тяжелую технику надо было довезти из европейской части совка или с Урала железнодорожным транспортом, поскольку все весит 30-40 тонн, то далеко от железки не уйдешь, а на тот момент никакого БАМа не было, а был Транссиб.

Именно по нему должны были перебрасывать личный состав к базам, чтобы он оседлал технику и выдвинулся к границе. Таковы реалии, а потому именно эта железнодорожная линия не могла выполнять подобных функций. Тут есть еще одно важное соображение, которое ставит под сомнение как эту версию, так и ту, о которой мы вели речь вчера, а именно – об усложнении логистики противника, в направлении Китая. И тут мы снова должны обратить внимание на то, что именно Транссиб является ключевой логистической артерией на этом направлении. Поэтому если есть возможность создать диверсию такого масштаба, то начинать надо было с туннелей или мостов другой магистрали.

Если бы Транссиб удалось вывести из строя на какой-то значительный отрезок времени, то противник был бы вынужден гнать поезда по БАМу, делая огромный крюк. Кроме того Транссиб, за свои более чем 100 лет эксплуатации, стал двухколейным, а БАМ, в основном – одноколейный и понятно, что пропускная способность там намного ниже. Но именно в плане логистики, следует учитывать еще один момент. Да, по Транссибу идут пассажирские поезда и Электрички и потому он намного сильнее загружен трафиком.

Только если речь идет о трафике, то не стоит забывать крайне важный момент. Все же помнят о том, что Китай пытался, да и сейчас пытается продвинуть свой проект «Один пояс – один путь». Он Китаю нужен, в частности для того, чтобы иметь устойчивую транспортную связь с Европой. А до этого проекта бурно обсуждался другой совместный российско-китайский и это должна была стать скоростная железная дорога от Владивостока до Бреста, через которую можно было бы перебрасывать большие объемы грузов. Но пока это все обсуждалось, грузовой поток действительно плотно шел по Транссибу.

И вот прямо сейчас уже следует вычесть огромный кусок трафика, который приходился на этот по сути, трансконтинентальный маршрут. Из-за войны в Украине и санкций, от перевозки грузов через территорию федерации, уже отказались многие крупные игроки и процесс этот продолжается потому, что россияне оформляют важные грузы как транзит и так они заходят на территорию федерации, где и пропадают. Всем понятно, что это за схема и потому пачкаться в такие фокусы мало кому улыбается, отсюда и отказ от подобного транзита. Очевидно, что нагрузка на Транссиб падает и то, что нужно перебросить по нему из Китая или с баз хранения военной техники, можно делать без особых усилий и без использования БАМа.

Но как мы видим, Транссиб как работал, так и работает, а двойной удар пришелся по самому длинному горному туннелю в федерации, который в былые времена использовался военными для своих ударных, ракетных комплексов, смонтированных на железнодорожной платформе. Отсюда последний вывод. Ни для усложнения коммерческой логистики, ни для затруднения логистики военной, устраивать два подряд взрыва в одном и том же комплексе туннелей, нет никакого практического смысла. И наоборот, если допустить, что противник расконсервировал там свои военные активы, то ситуация приобретает другие очертания и все становится на место.

Пока причастность наших СБУ или ГУР никто не подтвердил, но если это сработали они, то это был акт высшего пилотажа и одновременно – саботажа. Это значит, что они могут добраться куда угодно и эффективно провести диверсию гигантского масштаба.

Anti-Colorados, Defence-Line

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