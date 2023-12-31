Будем вместе и Беларусь станет свободной1
- 31.12.2023, 8:59
Читатели «Хартии» — люди действия.
Дорогие друзья! В последний день уходящего года наша команда хочет поблагодарить вас за поддержку.
Мы говорим спасибо тем, кто начинает свой день в Минске, Бресте, Могилеве, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Варшаве, Белостоке, Киеве, Вильнюсе и других городах (а читают нас даже в Малайзии) с новостной ленты «Хартии’97», пишет комментарии, читает нас в Telegram и других соцсетях, смотрит видео на Youtube-канале, делится информацией.
Благодаря вам, миллионам наших читателей, мы остаемся самым популярным белорусским независимым медиа. Мы открыто можем сказать, что у нас самая лучшая аудитория, ведь читают «Хартию» люди действия.
Особенно мы благодарны тем, кто поддерживает нашу работу через систему PayPal и пожертвованиями на счет фонда «Хартия’97».
Для нас очень важна ваша поддержка. Ведь это прямое доказательство того, что белорусы хотят знать правду и читать свои, национальные медиа, а не вражескую пропаганду.
Будем вместе и Беларусь станет свободной!
Редакция сайта Charter97.org