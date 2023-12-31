Зеленский раскрыл военные планы Украины на 2024 год 1 31.12.2023, 9:16

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Владимир Зеленский

Решения будут сильными.

В 2024 году Украина планирует произвести больше вооружения - для этого правительство работает с международными партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство», - заявил президент Украины в своем видеообращении.

По словам Зеленского, решения, которые нарабатываются для реализации планов в следующем году с международными партнерами, будут сильными.

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